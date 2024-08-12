謝忻嗆阿翔「沒用的男人」反被罵爆！離開台灣最新動向曝光

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謝忻不甩小三罵聲 搭郵輪離開台灣出遊
不過謝忻並未因為眾人的攻擊就毀了好心情 ，她10日在臉書發文，分享自己和外甥女搭船離開台灣到日本度假的照片。謝忻表示由於日本宮崎發生芮氏規模7.1強震，日本當局更發布南海海槽未來一周注意巨大地震的預警，讓外甥女在搭郵輪要前往九州的旅途中很憂心，希望船長能用廣播方式通知船上從四面八方來的旅客，謹記地震口訣「趴下、掩護、穩住」，萬一真的遇上地震才能派上用場。
於是謝忻為了讓外甥女安心，真的帶著她找到船員溝通地震注意事項，船員也很認真做筆記說會轉達給船長，還記下了外甥女的名字跟房號；謝忻也跟外甥女說：「妳很善良，妳今天做了一件有意義的事，阿姨請妳喝一杯可樂。」於是點了可樂給外甥女，並給自己點一杯香檳，兩人一起享受放鬆旅程。
不過該篇貼文曝光後，網友並未感受到正面能量，留言區還是充斥著批評謝忻的話語，「欸不是啦，你知道什麼叫『善良』」、「雖然妳提阿翔，卻又再次傷害正宮及孩子們。孩子都長大了，妳卻只是考慮到自己，這種行爲令人感到羞恥」、「第一次看到這麼理直氣壯的小三還敢多年後出來討道歉！都沒想過正宮多委屈，一個好好的家庭莫名其妙就被妳破壞，也是啦，如果妳有羞恥心就不會當小三了」。
針對這些攻擊留言謝忻並沒有多做回應，但也沒有關閉留言區或刪除貼文，似乎是想冷處理。而阿翔10日則在IG限時動態上，曬出和老婆Grace的合照，浪漫寫道「祝大家七夕情人節快樂」，也未正面回應謝忻討道歉的說法。