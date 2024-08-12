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謝忻嗆阿翔「沒用的男人」反被罵爆！離開台灣最新動向曝光

▲謝忻近日因不倫戀事件再度被網友罵爆，但她不甩批評攻擊，選擇離開台灣出國度假。（圖／資料照）
▲謝忻近日因不倫戀事件再度被網友罵爆，但她不甩批評攻擊，選擇離開台灣出國度假。（圖／資料照）

記者藍詩孟／綜合報導

女星謝忻、已婚男星阿翔（陳秉立）2019年爆出不倫戀醜聞，重創兩人形象，謝忻也一度消失在螢光幕前，直到風波過後才重新復出。但謝忻最近上作家H的訪談節目時，又重提當年往事，更痛批阿翔從始至終都沒向她道歉。此番言論一出，讓謝忻再度遭到炎上，更被外界怒罵「妳才是該道歉的小三！」不過謝忻不甩網友罵聲，在臉書貼出自己離開台灣的出遊照，看起來心情不受影響。

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▲▼謝忻總覺得阿翔欠她一個道歉，她表示：「你有千百種方式可以聯絡我，因為我們有很多共同的朋友，但是你沒有。」（圖／鄉民TV Youtube）
▲謝忻表示不倫戀風波後，她跟阿翔完全沒再聯絡，但她總覺得阿翔欠她一個道歉。（圖／鄉民TV YouTube）
謝忻日前在作家H的網路節目上擔任嘉賓，重新提及當年的不倫戀醜聞，認為她為了這件事演藝事業停擺，阿翔卻繼續活躍在電視機上，讓她大感不公，更覺得阿翔欠她一個道歉：「你有千百種方式可以聯絡我，但是你沒有，所以我就覺得你就是沒用的男人，你就是龜縮。」此番發言讓謝忻再度因當小三的往事遭到謾罵，就連昔日好友陳沂都忍不住開酸謝忻，「妳跟阿翔都有錯，是要道歉什麼？」

謝忻不甩小三罵聲　搭郵輪離開台灣出遊

不過謝忻並未因為眾人的攻擊就毀了好心情 ，她10日在臉書發文，分享自己和外甥女搭船離開台灣到日本度假的照片。謝忻表示由於日本宮崎發生芮氏規模7.1強震，日本當局更發布南海海槽未來一周注意巨大地震的預警，讓外甥女在搭郵輪要前往九州的旅途中很憂心，希望船長能用廣播方式通知船上從四面八方來的旅客，謹記地震口訣「趴下、掩護、穩住」，萬一真的遇上地震才能派上用場。

於是謝忻為了讓外甥女安心，真的帶著她找到船員溝通地震注意事項，船員也很認真做筆記說會轉達給船長，還記下了外甥女的名字跟房號；謝忻也跟外甥女說：「妳很善良，妳今天做了一件有意義的事，阿姨請妳喝一杯可樂。」於是點了可樂給外甥女，並給自己點一杯香檳，兩人一起享受放鬆旅程。

▲謝忻被罵是小三 離開台灣出國度假（圖／謝昕臉書）
▲謝忻被痛批當小三還態度囂張，但她本人心情不受影響，照樣出國度假。（圖／謝忻臉書）
不過該篇貼文曝光後，網友並未感受到正面能量，留言區還是充斥著批評謝忻的話語，「欸不是啦，你知道什麼叫『善良』」、「雖然妳提阿翔，卻又再次傷害正宮及孩子們。孩子都長大了，妳卻只是考慮到自己，這種行爲令人感到羞恥」、「第一次看到這麼理直氣壯的小三還敢多年後出來討道歉！都沒想過正宮多委屈，一個好好的家庭莫名其妙就被妳破壞，也是啦，如果妳有羞恥心就不會當小三了」。

針對這些攻擊留言謝忻並沒有多做回應，但也沒有關閉留言區或刪除貼文，似乎是想冷處理。而阿翔10日則在IG限時動態上，曬出和老婆Grace的合照，浪漫寫道「祝大家七夕情人節快樂」，也未正面回應謝忻討道歉的說法。

▲阿翔不甩謝忻重提不倫戀　曬與妻合照甜蜜放閃（圖／阿翔IG）
▲阿翔情人節當天晚上曬與妻子的合照甜蜜放閃，未回應謝忻的發言。（圖／阿翔IG）

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