陳智菡稱查帳才知「蒔間」　再曝爭議單據找到了！是會計財務疏失

黃珊珊致歉了！承認金流「漏報、短差、虛報」　將向監察院提補正

▲時任競選總幹事黃珊強調，競選總部都有將財務憑證交給委外會計師事務所。（圖／記者葉政勳攝，2024.08.12）
▲時任競選總幹事黃珊強調，競選總部都有將財務憑證交給委外會計師事務所。（圖／記者葉政勳攝，2024.08.12）

記者林怡昕／台北報導

民眾黨主席柯文哲競選2024總統申報金流出現大漏洞，今（12）日民眾黨親上火線召開記者會回應。時任競選總幹事黃珊珊直指，這次事件就是「漏報、短差、虛報」，未來會向監察院提出補正，也向廠商、支持者表達歉意。

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黃珊珊在記者會中解釋，第一，競選總部財務完全把繕打、申報工作，交給委外會計師事務所，且每週會把支出憑證、銀行往來紀錄交給事務所，照理講，事務所就應該按比上傳。

黃珊珊續指，但是從這次行銷廠商尼奧發出聲明後，清查結果發現，有很多比沒有在監察院申報範圍內，所以才會逐一尋找，並從40萬以上金額開始找，「有交給會計師事務所，支出憑證都支出了，沒有報上去，第一個錯誤叫做漏報」。

黃珊珊說，因此，累積到最後要結算時，就會有「短差」，因為有短差，所以事務所必須要說明，但事務所沒有說明，也沒有跟競總討論就自行調節，就叫做「虛報」，「漏報、短差、虛報」，就是這整件事件造成的結果。

黃珊珊表示，這中間沒有人偽造發票，也沒有偽造憑證，每筆支出用在選務上，但是會計事務所把交出去的支出憑證沒有登錄，結算期發生短差，就自行調整到其他公司名下，這些公司不知情也沒有開發票，這就是虛偽不實。

黃珊珊強調，第一，因為錢都用在選務上，都有支出憑證，短差的1800多萬是現在比出來的，調節的2000萬還在清查步驟，這部分會向監察院提出補正。

黃珊珊也說，接著，第二，皆會清查其他相關收支，是否還有有無短差，對於廠商受到外界誤解攻擊，對於支持者擔憂，身為竟競選總幹事，自己表達歉意，沒有把控好應該要管理好的作業，監察院調查會主動配合，並把所有資料交給相關單位。

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