劉德華帶女兒出國！慘遇暴徒劫機、無差別射殺 愛妻也陷《危機》
空中災難電影《危機航線》，由天王巨星劉德華監製主演，《見鬼》系列導演彭順執導，張子楓及屈楚蕭領銜主演，劉濤、郭曉東等人特別演出。在片中劉德華帶著女兒搭上A380的國際首航，卻遇上暴徒劫機、無差別射殺，他與敵人展開鬥智鬥勇大戰，愛妻也深陷危險之中。
記者黃雅琪／綜合報導
《危機航線》劇組砸下重金，按照1：1實景打造A380的三層機艙，從頭等艙到餐廳、按摩室、商務艙、經濟艙，再到底層的行李艙、備餐區全都完美還原A380航班內部的豪華配備，有如空中的五星級飯店！除了在當中呈現上流社會的生活，更要在其中上演暴徒劫機及狹小空間中的激烈動作場面，導演彭順說：「很多驚險的畫面，都是在座椅間、機艙走道、廁所甚至通風管中發生，激發了我們的創造力，但也增加拍攝的挑戰。」
劉德華在片中扮演國際保安專家，和失明的女兒張子楓登上A380的國際首航，但父女倆竟在高空遇上暴徒劫機，父女聯手和敵人鬥智鬥勇，劉德華談到這次的合作說：「和張子楓演父女很有默契，我和她及扮演媽媽的劉濤在拍攝時有很多需要相互配合的戲，長時間磨合下來，覺得彼此之間已經非常熟悉，感覺就真的像一家三口！」
《危機航線》故事描述，國際安保專家高皓軍（劉德華 飾）和失明的女兒小軍（張子楓 飾）搭乘有「空中巨無霸」之稱的五星級超豪華客機A380的國際首航，途中遭遇暴徒劫機。無差別射殺的恐怖手段，讓豪華機艙瞬間變成密閉煉獄，800多名乘客危在旦夕。高皓軍挺身而出，孤身在數千米的高空上與一眾暴徒周旋，女兒卻受困於機艙中，劫匪頭目Mike（屈楚蕭 飾）以全機800餘人的生命作為籌碼威脅，小軍的媽媽傅源（劉濤 飾）也深陷危險之中。