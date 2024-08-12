Curry奧運奪金「狂砍17記三分球」超狂！榮登美國男籃本屆得分王

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從熱身賽開始到八強賽，Stephen Curry的狀況就持續迷航，一直沒能發揮出他應有的水準，從小組賽到八強賽，他單場最高得分僅有11分，拿手的三分外線有兩場是慘澹的0命中。但四強賽開始Stephen Curry的準心終於從美國送到巴黎他的手上，先是以64%的外線命中率轟下36分帶隊打出堪稱史詩級戰役，逆轉Nikola Jokić領軍的塞爾維亞，冠軍戰再以67%外線命中率砍下24分率領美國隊拿下本屆奧運冠軍。
首度登上五環殿堂的Stephen Curry靠著最後兩場精彩表現以場均14.8分登上本屆美國男籃隊內得分王，也幫助自己收下首座奧運金牌，最後兩場回神的Stephen Curry在拿下冠軍後開啟直播分享喜悅，卻也被一旁的隊友Anthony Edwards 狠酸：「你大概三天前才抵達巴黎球場吧！但我很感激你最後還是到了。」
翻開近五屆奧運男籃，美國隊壟斷了這十幾年來的男籃冠軍寶座，而前三屆美國隊得分王都由「死神」Kevin Durant包辦，儘管本屆奧運Kevin Durant都因傷缺席了訓練營和所有熱身賽，這使得總教練Steve Kerr安排他奧運正賽開始都從板凳出發，僅在最後冠軍賽才將他安排進先發五人名單，但Kevin Durant仍繳出「超強大腿」等級的表現。
Curry六戰下來場均繳出13.8分、3.2籃板、2.3助攻，本屆奧運男籃冠軍也是Kevin Durant生涯第四座奧運冠軍，這讓他正式超越「甜瓜」Carmelo Anthony，成為獲得奧運最多獎牌的男籃選手。
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