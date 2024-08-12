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風災釀小清水溪橋斷！台鐵8/30起改點　278列次有異動

▲凱米颱風風災影響，北迴線K53西正線小清水溪橋路線中斷，預計年底才能修復。（圖／記者許若茵攝）
▲凱米颱風風災影響，北迴線K53西正線小清水溪橋路線中斷，預計年底才能修復。（圖／記者許若茵攝）

記者許若茵／台北報導

凱米颱風風災影響，北迴線K53西正線小清水溪橋路線中斷，預計年底才能修復。台鐵表示，現階段和仁=崇德間僅能單線雙向通行，距離長達10.1公里，每列車行車時間由原本5.5分鐘需增至12.5分鐘，路線容量亦連帶降低，為維持列車準點行駛，需進行時刻調整因應。

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台鐵說明，考量花東地區旅運需求及災後恢復，本次時刻調整在路線容量受限下，已儘量維持現行東部幹線運能，並訂於暑期過後8月30日(星期五)起實施：

一、樹林=花蓮間原太魯閣號217、248次及普悠瑪號221、247、218、236次計6列次改由EMU3000型新自強號替駛，每日增加988個座位數提升運能。

二、週一至週四列車數不縮減。

三、原週五5列次加班車(237、427、436、488、405次)及週五跨週六492次(屏東-臺北-臺東)暫停行駛，改以屏東-七堵152次及樹林-臺東452次替駛。

四、原週六5列次加班車(202、436、418、405、427次) 暫停行駛。

五、原週日10列次加班車(223、250、234、233、237、418、436、443、405、427次)暫停行駛。
 
六、區間快車截短行駛:
(一)4006次(桃園-花蓮)截短行駛至南澳。
(二)4030次(樹林-花蓮)截短行駛至和平。
(三)4021次(花蓮-樹林)截短由和平始發。
(四)4033次(花蓮-宜蘭)截短由和仁始發。

台鐵說明，本次時刻調整共計調整278列次，其中變動在5分鐘以上班次計189  列次(約佔旅客列車21.2%)。相關列車車次、時刻，自8月13日起請參閱臺鐵公司網站及各車站公告，並自8月16日(星期五)0時起開放一般旅客訂票，8月16日(星期五) 9時起開放團體訂票。
 

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