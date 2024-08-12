風災釀小清水溪橋斷！台鐵8/30起改點　278列次有異動

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一、樹林=花蓮間原太魯閣號217、248次及普悠瑪號221、247、218、236次計6列次改由EMU3000型新自強號替駛，每日增加988個座位數提升運能。
二、週一至週四列車數不縮減。
三、原週五5列次加班車(237、427、436、488、405次)及週五跨週六492次(屏東-臺北-臺東)暫停行駛，改以屏東-七堵152次及樹林-臺東452次替駛。
四、原週六5列次加班車(202、436、418、405、427次) 暫停行駛。
五、原週日10列次加班車(223、250、234、233、237、418、436、443、405、427次)暫停行駛。
六、區間快車截短行駛:
(一)4006次(桃園-花蓮)截短行駛至南澳。
(二)4030次(樹林-花蓮)截短行駛至和平。
(三)4021次(花蓮-樹林)截短由和平始發。
(四)4033次(花蓮-宜蘭)截短由和仁始發。
台鐵說明，本次時刻調整共計調整278列次，其中變動在5分鐘以上班次計189 列次(約佔旅客列車21.2%)。相關列車車次、時刻，自8月13日起請參閱臺鐵公司網站及各車站公告，並自8月16日(星期五)0時起開放一般旅客訂票，8月16日(星期五) 9時起開放團體訂票。
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