台灣一片紫紅！暴雨亂轟好幾天「要有心理準備」 雨勢最兇時段曝
本週後期台灣開始進入多雨模式！臉書天氣粉專「台灣颱風論壇｜天氣特急」指出，週四（8/15）開始，中南部地區又要開始一輪降雨，尤其下週一、下週二（8/19、8/20）降雨達高峰，從歐洲模式未來10天降雨模擬圖來看，台灣呈現一片紫紅色，提醒各地民眾對未來一週的雨勢要有心理準備。
記者張志浩／綜合報導
目前台灣處於大低壓帶的環境，「台灣颱風論壇｜天氣特急」表示，下週中後期，太平洋高氣壓有強勢回歸的趨勢，但在高壓西伸過程中會把一部分低壓帶往台灣、中國推進，導致一波相當強盛的西南風被引進，本週四開始中南部地區降雨特別明顯，整體雨勢將在下週一、下週二最為劇烈。
而針對颱風動態，「台灣颱風論壇｜天氣特急」說明，瑪莉亞颱風、山神颱風已經生成，目前還有一個「熱帶低壓91W」發展中，預報上確實有可能出現3個颱風同時存在，但「1個快掛了，1個越走越弱，1個才正要形成」，共通點都是「跟台灣天氣沒有關係」。
「台灣颱風論壇｜天氣特急」進一步提及，瑪莉亞颱風已經登陸日本岩手縣，進入日本海後會逐漸減弱；山神颱風發展情況不好，在靠近日本過程中就會逐漸減弱；熱帶低壓91W經過幾天發展後，即將成為今年第7號颱風「安比」，預估週五（8/16）前後會掠過日本關東及東北地區，有登陸機會，並對當地天氣有一定程度的影響。