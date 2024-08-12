奧運金牌「星巴克買一送一」！星冰樂第二杯半價　cama咖啡88折

台灣一片紫紅！暴雨亂轟好幾天「要有心理準備」　雨勢最兇時段曝

▲歐洲模式未來10天降雨模擬圖中，台灣呈現一片紫紅色，本週後期將開始進入多雨模式。（圖／「台灣颱風論壇｜天氣特急」臉書）
▲歐洲模式未來10天降雨模擬圖中，台灣呈現一片紫紅色，本週後期將開始進入多雨模式。（圖／「台灣颱風論壇｜天氣特急」臉書）

記者張志浩／綜合報導

本週後期台灣開始進入多雨模式！臉書天氣粉專「台灣颱風論壇｜天氣特急」指出，週四（8/15）開始，中南部地區又要開始一輪降雨，尤其下週一、下週二（8/19、8/20）降雨達高峰，從歐洲模式未來10天降雨模擬圖來看，台灣呈現一片紫紅色，提醒各地民眾對未來一週的雨勢要有心理準備。

我是廣告 請繼續往下閱讀
目前台灣處於大低壓帶的環境，「台灣颱風論壇｜天氣特急」表示，下週中後期，太平洋高氣壓有強勢回歸的趨勢，但在高壓西伸過程中會把一部分低壓帶往台灣、中國推進，導致一波相當強盛的西南風被引進，本週四開始中南部地區降雨特別明顯，整體雨勢將在下週一、下週二最為劇烈。

▲中央氣象署指出，低壓帶導致台灣天氣相當不穩定，尤其中南部地區的雨勢將會特別劇烈。（圖／中央氣象署）
▲中央氣象署指出，低壓帶導致台灣天氣相當不穩定，尤其中南部地區的雨勢將會特別劇烈。（圖／中央氣象署）
而針對颱風動態，「台灣颱風論壇｜天氣特急」說明，瑪莉亞颱風、山神颱風已經生成，目前還有一個「熱帶低壓91W」發展中，預報上確實有可能出現3個颱風同時存在，但「1個快掛了，1個越走越弱，1個才正要形成」，共通點都是「跟台灣天氣沒有關係」。

「台灣颱風論壇｜天氣特急」進一步提及，瑪莉亞颱風已經登陸日本岩手縣，進入日本海後會逐漸減弱；山神颱風發展情況不好，在靠近日本過程中就會逐漸減弱；熱帶低壓91W經過幾天發展後，即將成為今年第7號颱風「安比」，預估週五（8/16）前後會掠過日本關東及東北地區，有登陸機會，並對當地天氣有一定程度的影響。

▲瑪莉亞颱風、山神颱風、「準安比颱風」的路徑對台灣都沒有威脅，但近期赴日的民眾務必特別留意天氣狀況。（圖／中央氣象署）
▲瑪莉亞颱風、山神颱風、「準安比颱風」的路徑對台灣都沒有威脅，但近期赴日的民眾務必特別留意天氣狀況。（圖／中央氣象署）

恐三颱共舞！颱風「安比」最快明天生成　氣象署曝路徑、對台影響

雙颱共舞！山神、瑪莉亞「最新路徑」出爐　午後大雷雨下一整週

「颱風活躍期」來了？鄭明典：環境和2016類似　下半年就生成22個

颱風一個接一個！吳德榮：午後雷雨再7天　今明「雨最大」地區曝

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀
我是廣告 請繼續往下閱讀
美國大選