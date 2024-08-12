路邊擺大字報控畢書盡「狼心狗肺」！北市男涉犯3罪 檢偵結起訴
台北市一名鍾姓男子，日前在街頭擺放大字報怒批「藝人畢書盡忘恩負義、狼心狗肺」等，並表示畢書盡及其父畢福鬢曾答應要給他薪資所得15%，作為照顧畢書盡在台生活的報酬，但2人事後均未履行承諾，對此，畢書盡獲悉後提出告訴，北檢今（12）日依公然侮辱、恐嚇等罪起訴鍾男，至於鍾男控告畢書盡父子詐欺罪部分，檢方則處分不起訴。
記者陳苾暐/綜合報導
據了解，去年5月6日鍾男在北市西門町商圈擺放大字報，並寫上「畢書盡對待你的恩人，你卻視若無睹」、「我能造就你，我也能毀了你」等語，隨後又接連到北市忠孝東路二段、漢中街等地擺出相關大字報。
畢書盡獲悉後隨即提出告訴，對此，鍾男也反告畢書盡詐欺，並指出，畢書盡父親2009年曾向他表示，若願意畢書盡留在台灣，安排居住、生活與工作事宜，將以其薪資所得15%做為報酬，但事後父子均未依約支付款項，畢書盡還避不見面。
檢方調查後認為，承諾書僅有畢書盡1人簽名，沒有畢福鬢共同承諾的證據，且畢書盡也否認簽名為其所為，因此承諾書真偽仍有疑義，另外，鍾男沒有具體說明墊付的生活費內容及金額，也沒有提供相關證據，故予畢書盡父子不起訴處分，至於鍾男則依公然侮辱、加重誹謗及恐嚇危害安全等罪嫌起訴。