洛杉磯奧運不只棒球回歸！「1項目」等了128年：印度有機會拿金牌

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據奧運官網指出，洛杉磯2028奧組委提議增設的5個項目，分別為棒壘球、板球、袋棍球、壁球以及腰旗式美式足球，其中棒壘球在台灣被視為國球，民眾都已經相當熟悉，但是其他運動看起來都相當陌生，其中「板球」（Cricket）更是大有來頭。
事實上「板球」的競賽模式，在許多國家的早期文獻都有看到類似的運動，但現代版本的規則，大多是在17世紀英格蘭奠定，後來經過大航海殖民時期，傳遞到南亞、大洋洲等地區。
現代奧運草創時期，也就是1896年首屆雅典奧運，原本就有打算將板球列入比賽項目，但當時只有英國報名，最終項目被取消。而到了1900年巴黎奧運，仍然只有兩國組成隊伍出賽，除了英國之外，就是東道主法國幫忙組建了「以英國籍人士」為主的代表隊，最終也只有2隊進行比賽，分別獲得金、銀牌。
板球在全球超受歡迎！14億人大國印度奉為國球
隨著時代進步，參與奧運的國家數量越來越多，但板球卻從1900巴黎奧運後，就未曾再度出現於最高殿堂之上。但板球在許多大英國協的國家，都已經成為國民最熱愛的運動，其中人口高達14億的印度，更將板球奉為國球。
過去各大運動網站統計顯示，板球這項運動在21世紀的現在，全球至少擁有超過25億的球迷，僅次於足球，已經長期位居第二名的位置，連籃球都還拚不過板球。
這些觀眾的絕大多數，都來自於印度，因為印度板球超級聯賽（IPL）長期觀賽人口就高達10億人，許多印度民眾甚至可以為了比賽不惜翹班、翹課，就是為了觀賽。
印度板球實力驚人！有望成為奧運奪金項目
事實上，目前國際上已經有「板球世界盃」的賽事存在，從1975年開始舉辦，每四年舉行一屆，目前有16國成為會員，大多數都是大英國協成員，而印度更是在1983年就成功奪冠，起源國英格蘭則是等到2019年才迎來第一個冠軍。
在2023年，印度成為舉辦「板球世界盃」東道主，結果卻在冠軍賽時輸給強敵澳洲，當時也一度讓破億的印度民眾心碎不已，而這次板球睽違128年再度成為奧運項目，也讓印度更加重視這塊金牌。
2028洛杉磯奧運舉辦日期
奧運開幕式：2028 年 7 月 14 日
殘障奧運開幕式：2028 年 8 月 15 日
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