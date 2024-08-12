巷仔內／木可急熄燈、都是會計師的錯　柯文哲避重就輕能服眾？

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而李文宗的妹妹李文娟被質疑身兼木可公司負責人及黨部財務長，但李文宗僅承認妹妹是木可負責人，其他工作都只是協助性質，不知這樣的說法，基層志工跟黨工是否相信？
政治獻金「番外篇」、柯妻陳佩琪的人頭公司案，柯文哲今天也僅以「陸陸續續準備，現在東西還擺在那裡，故事就這樣而已。」稱原本計畫要發展地方組織，但「生意仔難生」草草帶過；包括公司開在黨部樓下、跟木可公司同一地址等關鍵爭議，依然隻字未提。
而最新被抖出來的「蒔間」公司疑似空殼、公司員工牽扯上競辦副總幹事陳智菡一事，陳智菡稱自己僅協助該公司影片上架廣告，其他金流、背後是不是中資等問題她一概不知。
柯文哲自己選過2次台北市長，競辦總幹事黃珊珊從北市議員到台北市長選舉也是身經百戰，按理說，對於政治獻金申報不可能不熟悉。過去柯文哲曾經歷「MG149」風暴都能挺過，如今核心幕僚換了幾輪，竟就發生申報問題，還搞到必須神隱一個週末才開記者會，柯文哲的決策圈出了什麼問題？值得深思。
記者會開完了，時任競辦總幹事黃珊珊說要追究會計師端木正的法律責任，並頻頻向「尼奧」跟「時樂」公司致歉。木可也緊急宣布熄燈結束營運，盈餘捐出。只是，社會大眾的疑問消除了嗎？支持者跟黨部志工的信心依舊在嗎？
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