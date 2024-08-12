人物／端木正是白營自己人？背景起底 昔自爆獨董酬金回捐民眾黨
民眾黨主席柯文哲近日遭爆競選期間政治獻金涉及申報不實多項爭議，柯文哲及競辦相關人士今（12）日下午親上火線召開記者會，將責任歸咎於會計師端木正，稱其「便宜行事」出現漏報、短差與虛報，因時間來不及，自行把金額申報到木可、時樂跟尼奧等公司上，漏報金額約2000萬元。而這位被推到風暴第一線的端木正究竟是誰，其背景也被起底。
記者王德蓉／綜合報導
端木正畢業於東吳大學會計系，目前任職精華會計師事務所，是柯市府時期曾任廉政透明委員會委員，且民眾黨2020年不分區立委名單，也可看到端木正位列第22名；不過民眾黨官網中央委員會的委員名單中，並沒有端木正的名字。民眾黨對此表示，端木正於公告遞補後不久，即因個人因素辭職。
2022年，端木正還被柯文哲推薦當富邦獨董，兩人關係可見一斑，民進黨北市議員簡舒培就曾質疑，北市府因是富邦金控的大股東，2016年可推薦9席獨立董事，其中就有4人是民眾黨籍，就包括了端木正在內，且他們都沒有金控背景。簡舒培還披露，柯文哲除寄生國會外，寄生富邦金控，因端木正在台灣大學EMBA面試時，自稱把領到的富邦獨董酬金回捐給民眾黨，引發「市庫通黨庫」的質疑。
從過去經歷可見，端木正跟民眾黨的關係友好，如今因為政治獻金案被推到第一線，端會承擔一切責任，或是絕地反攻各界都在關注。