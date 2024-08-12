衛福部公布媒體報導新指引　「傳播妹、伴遊」屬於性剝削應避用

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不過，衛福部強調，報導內容方面，要避免強調非法網站及可能強化兒童或少年可作為性的對象，或是兒童或少年性剝削迷思，以及美化兒童及少年性暴力的詞彙或文意。並進一步舉例說明，像是過去媒體在報導與性有關的新聞，可能使用到「坐檯、陪酒、伴唱、伴遊、傳播妹、公關妹」等，這些皆屬於性剝削。同時應避免強調非法網站，主要是希望不要因為媒體報導而幫忙廣告，建議可寫「非法網站」或用隱去部分字用「OOXX」代替。
同時，衛福部提醒，對媒體報導兒少及性暴力事件時，應避免對被害者做侵入式採訪和拍攝，避免未審先判或主觀、標籤化的敘述，避免激化大眾情緒及對立，不得過度描繪性暴力事件發生的細節文字或圖片，並且報導時建議統一加註警語。
衛福部「媒體報導兒少及性暴力事件指引」公布的五大注意事項如下：
(一)媒體報導兒少及性暴力事件時，應尊重被害人及其家屬感受，避免對其為侵入式採訪或拍攝，造成二度傷害。
(二)媒體報導或記載，應避免對行為人未審先判、標籤化或主觀敘述。
(三)新聞標題、內文之用字用語應以中性語氣呈現，避免激化閱聽大眾情緒與對立，且不得過度描述（繪）性侵害、性騷擾、兒童及少年性剝削等性暴力事件發生、行為細節之文字或圖片。
(四)媒體報導兒少及性暴力事件標題、內文之用字用語，避免強調非法網站，及可能強化「兒童或少年可做為性的對象」、「兒童或少年性剝削迷思」，或美化兒童及少年性暴力的詞彙或文意。
(五)媒體報導兒少及性暴力事件，應適時宣導、加註警語及相關求助管道或專線，協助閱聽大眾認識兒少及性暴力相關法令與因應方式。