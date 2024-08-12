中職／陳金鋒不爽改判全壘打被趕出場！高國輝力挺：支持富邦抗議

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11日富邦悍將跟味全龍之戰，第3局上半，吉力吉撈．鞏冠擊出中外野方向安打（經電視輔助判決-改判為全壘打）形成爭議判決，由於球在全壘打牆上彈了兩次，最後彈回場內，依照中職規則補述，應該是要判二壘安打。
根據中職裁判規則補述4.02(D)(3)：「界內飛球於飛翔狀態飛出場外，則判定為全壘打，如落在全壘打牆最上沿之平台，彈出場外則判定全壘打，彈回場內則比賽進行中。若停留或夾於全壘打牆上沿，則判定為二壘安打，比賽停止球。」
但當下經過重播輔助判決結果，「小房間」的技術委員陳進財認為，球應該是「往後彈」再彈進場內，所以應該是全壘打，告知裁判後改判，反而導致全場球迷震怒，富邦陳金鋒總教練激烈抗議，就連味全龍總教練葉君璋都嚇一跳。
賽後中職在賽務部檢視相關畫面與會議後，認定技術室該判決有錯誤，並確認相關懲處，予以該場次技術室督導主管王惠民停止執法兩個月並罰款2萬元、技術委員陳進財停止執法一個月並下放二軍，均扣年度考核分數，但富邦輸球也很不甘心，提出申訴前，一度想要罷賽。
對此，高國輝說，昨發生比賽爭議時，自己還在飛機上，下機看重播才知道事情大條，但他說：支持球隊抗議，畢竟中職裁判這幾年素質進步，但仍希望避免誤判發生，會對當下選手的心情造成很大影響。
高國輝認為，當下球隊的作法是需要抗議，但還是希望裁判可以有正確判決，避免影響賽事與球員心情。
此外，高國輝曾樹立中職全壘打單季39轟紀錄，如今台鋼洋砲魔鷹、味全龍吉力吉撈，不僅在全壘打之爭白熱化，也都有機會挑戰紀錄。高國輝認為，紀錄本來就是要讓選手打破，自己當年也因為想破紀錄並幫助球隊贏球，一直持續出賽，他也樂見這樣的競爭。