快訊／黃子佼涉持未成年性影像！低調現身北院開庭　全程不發一語

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黃子佼2023年被爆出性侵，檢方第一次採緩起訴處分，沒想到檢警介入偵辦，主動進行搜索，竟在黃子佼住處的一個4TB隨身硬碟中，發現藏有成年、未成年女子的大量性影片，他也坦承是在有「台版N號房」之稱的偷拍論壇「創意私房」購買，他因涉犯《兒童及少年性剝削防制條例》，給予緩起訴處分，罰款120萬元及1200字悔過書。
黃子佼拒絕認罪 受害者增加至41人
黃子佼上（7）月開庭，態度匹變，拒絕認罪，辯稱影片是在兒童及少年性剝削防制條例新法上路前下載的，且沒有重置、散布，甚至稱不記得自己下載的不雅片就是警方舉證的7支影片，企圖規避法律責任。
沒想到事後調查出爐，其中有41名受害者都是未成年，其中最小的才就讀國小，目前檢方已向法院申請併案審理，由於北檢第一次偵辦，認為黃子佼坦承自己的犯行，加上自願交出影片，也未未散布或販賣，所以處分緩起訴，然而北檢依職權送台灣高檢署再議後，最終檢方認定黃子佼無正當理由持有未成年女子性影像，故依法起訴，今日下午4點再度開庭。
黃子佼再現身北院開庭 全程不發一語
黃子佼過去遭北檢傳喚曾一度神隱，本次卻準時現身，還身穿和上次開庭上相同的上衣，在保鑣的護送下，快步進入北院，全程低頭不發一語。
※【NOWnews 今日新聞】提醒：如果您或家人、朋友遭受家庭暴力、性侵害或性騷擾的困擾，或是您知道有兒童、少年、老人或身心障礙者受到身心虐待、疏忽或其他嚴重傷害其身心發展的行為，請主動撥113，透過專業社工員處理，救援受虐者脫離危機。
※ 拒絕暴力請撥打：113、110