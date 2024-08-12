特企／嬌寵醫生陳正倫推寵物精準醫療　預防醫學讓毛孩、飼主長壽

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「精準醫療」已為全球醫療趨勢，作為一名資深獸醫師、嬌寵醫生陳正倫認為此概念同樣適用於寵物。他在多年臨床和「中途」經驗中，看到無數未及時預防而導致的寵物健康問題。
從小就很愛養各式各樣動物的陳醫師，從各個物種不同的壽命長短體驗到生命教育，也讓從醫後的他，一直希望走在疾病之前。曾經勇敢的一股腦兒想要開發寵物醫療APP，後來因為所費不貲只好先作罷；如今他又親自投入寵物保健品研發，過程親力親為，「在研發過程面臨各種挑戰，但我始終的原則，要做出真正由獸醫師研發的產品，在每一顆膠囊或一個湯匙這樣的有限容量裡確保成分達到最適配方，並測試寵物接受度高，方能上市。」陳正倫提醒，毛孩的爸媽要有正確的觀念，並不是塞越多成分、越多量就能讓毛孩頭好壯壯，必須考慮到毛孩的生理適應程度、體積大小等等，因此在使用之前，要先和獸醫師討論，給自家的毛寶貝正確的照護。
精準醫療的挑戰與突破
寵物預防醫學觀念尚未普及，比如幫毛小孩做好刷牙這個動作平均壽命可以增加三年，但一開始並不容易，如果沒有耐心和牠建立關係，很容易就放棄了。而這也是驅使陳正倫研發保健品的強大動力。陳正倫說，雖然研發過程充滿酸甜苦辣，但聽到毛孩爸媽的回饋，一切都值得了。有人在社群說嬌寵醫生是寵物界的LV，單價比較高，但就會有人跳出來說品質一級棒，很有感、很安心。
嬌寵醫生共同創辦人、貓派的獸醫師廖凱悅說，陳醫師一工作就沒日沒夜，正是因為認同他對寵物健康的使命感和對精準醫療的堅持，決定一起宣導寵物的預防醫學，並在精準醫療的道路上共同努力；透過不斷的創新和教育，提升社會大眾對寵物健康的重視與認知。