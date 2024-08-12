民眾黨頹勢難救？苗博雅獻計「大絕招」：只剩下國昌老師能救柯P
民眾黨近日遭爆政治獻金申報不實疑雲，主席柯文哲、時任競選總幹事黃珊珊與財務長李文宗今（12）日親上火線召開記者會，稱會計師端木正「便宜行事」，出現漏報、短差與虛報的狀況，但似乎仍有許多疑點未說明。對此台北市議員苗博雅說，現在局勢危急，只剩下最後一條反敗為勝的路，就是由柯文哲指定黃國昌成立「把單據還給你：錯假帳、人頭公司調查委員會」，只剩黃國昌能救，「請國昌老師出馬吧！」
記者陳威叡／台北報導
民眾黨召開記者會說明政治獻金申報不實疑雲，將所有問題指向會計師端木正便宜行事，造成漏報、短差與虛報的狀況，也讓外界認為民眾黨撇清卸責。
對此苗博雅認為，剛才記者會的內容，簡直就是藐視柯粉的智商，而現在局勢危急，只剩下最後一條反敗為勝的路，就是由柯文哲指定黃國昌成立「把單據還給你：錯假帳、人頭公司調查委員會」。
苗博雅說明，如此一來讓黃國昌實現自己是來掃蕩的，用最高標準檢視，一筆一筆、明明白白、清清楚楚，每一分錢落到誰的口袋都公開透明，就是「謝謝主席」最好的行動。
苗博雅也說，聽聞黃國昌已經排定參加美國觀選團，但美國每2年就有一次大選，但柯文哲是百年難得一位，「只剩下國昌能救柯P，請國昌老師出馬吧！」