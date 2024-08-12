名家論壇》單厚之／柯文哲是騙子還是把人民當傻子？

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柯文哲則表示，競選經費「沒有跑到任何個人口袋」，在監院登錄錯誤是不該發生的，會用最快速度向監院補正資料，會從錯誤中學習，也會用最高標準來要求自己，「我們不會被任何挫折擊垮」。黃珊珊則說，面對如此大的爭議，會依法追究會計師的責任。
柯團隊的意思是，所有支出都有憑有據，錢也都確實花出去了，但因為端木正偷懶或時間壓力，所以並沒有完整申報民眾黨提出的單據，而是直接將實際支出總額與申報金額的差距，化做9筆不存在的帳單，才有那916萬的問題。簡單講，就是會計師一肩扛下所有的問題。
身為一個會計師，有單據不報，卻冒著吃官司、受懲處、影響聲譽和職業生涯的風險去作假帳，是腦袋有問題嗎？柯文哲團隊是自己口中的騙子，還是把全國民眾當傻子？KP SHOW究竟是商業活動還是募款，柯團隊也不管前言不對後語，把木可公司清算解散就算完事，完全不準備給當初熱情的小草一個交代。
柯文哲一天到晚講SOP，結果競選經費出了這麼多的簍子，不僅沒有任何人發現，也沒有任何人需要負責，還繼續高喊「最高標準」，說不會被任何挫折擊垮。如果這樣一筆爛帳也能跟高標準扯上邊的話，那就沒有什麼東西叫做低標了。
柯文哲的妻子陳佩琪近日也因借兒子人頭開公司引發爭議，外界關注的焦點多在違反《公務員服務法》，陳佩琪則以「有犯意，但未有犯行」為自己辯解，希望法院從輕量刑。但更大的問題卻是，柯P夫婦「黨家不分」的心態。
陳佩琪聲稱，因為台北店面不好找，所以將公司地址設成黨部地址，方便接收信件。民眾黨則稱，陳醫師非現任黨公職，個人生涯規劃，民眾黨毫無所悉。或許因為社會對於陳佩琪插手民眾黨務已經習以為常，所以見怪不怪。但試問，若是高婉倩（朱立倫的太太）開了一個公司設在國民黨中央，或是吳玫如（賴清德的太太）設一個公司在民進黨中央，兩黨的黨公職和黨員會怎麼看這件事？陳佩琪甚至還不是民眾黨員，但她的意志卻可以凌駕整個民眾黨之上，這是什麼道理？民眾黨說對此事毫無所悉，那公司登記所需要的建物租賃契約影本，又是誰給她的？
柯P夫婦的業力爆發，除了是兩人公私不分、毫無章法之外，也是盲目信賴寵出來的。但經此一事，整個政黨的清廉形象破功，年輕人的支持必然加速流失，政黨的募款也會更加困難。柯文哲和民眾黨今天的硬拗、死不認錯，其實是斷送了民眾黨的未來。
●作者：單厚之／資深媒體人
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