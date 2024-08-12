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羅時豐與侄子決裂？《不務正YA》頻道清空　外甥謝毅宏出面回應了

▲羅時豐（左）和長期合作的侄子張敏慎拆夥，未來將出現在外甥謝毅宏（右）、吳秉辰的頻道中，謝毅宏也曝光羅時豐針對此事的回應。（圖／謝毅宏IG）
▲羅時豐（左）和長期合作的侄子張敏慎拆夥，未來將出現在外甥謝毅宏（右）、吳秉辰的頻道中，謝毅宏也曝光羅時豐針對此事的回應。（圖／謝毅宏IG）

記者藍詩孟／綜合報導

台語歌手羅時豐和侄子張敏慎過去合作經營《羅時豐D.L 不務正YA》YouTube頻道，累積78萬粉絲訂閱，但如今卻因為拆夥關係，在11日下架頻道所有影片，就連原先的臉書粉專也都被清空，兩方大動作切割讓粉絲相當震驚。之後將和羅時豐配合、繼續拍片的演員外甥謝毅宏今（12）日出席活動時也談及此事，表示姑丈羅時豐有交代，要他轉告外界：「目前沒事，大家就各自安好。」沒對拆夥內幕多做回應。

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羅時豐公司9日無預警宣布頻道管理團隊異動的消息，表示因為版權等問題，之前拍攝的影片要全數下架，臉書、IG、抖音等社群平台照片、影音也會全數清空。之後羅時豐將繼續出現在公司的另一頻道《大牛比較懶》中，和謝毅宏、吳秉辰搭檔合作；雖聲明沒有明說，但明顯是要與侄子張敏慎做切割，頻道拆夥內幕也掀起粉絲關注。

▲羅時豐（中）「不務正YA」拆夥　外甥謝毅宏（左）吐4字回應（圖／謝毅宏IG）
▲羅時豐（中）與侄子張敏慎拆夥，未來將跟外甥謝毅宏（左）、吳秉辰（右）合作《大牛比較懶》頻道。（圖／謝毅宏IG）
羅時豐和《不務正YA》頻道拆夥　外甥代回應：大家各自安好

今（12）日謝毅宏出席活動、面對媒體提問時就表示：「姑丈有交代，目前沒事，大家就各自安好」。針對外界的關心，謝毅宏說目前家裡氣氛都還Ok，主要是希望網路上不要出現謾罵的聲音，大家可以心平氣和的討論：「因為這組合大家是喜歡的！相信更多是不捨，希望先各自安好，後續有什麼消息大家可以等待」。被問到是否還有和表哥張敏慎聯絡時，謝毅宏也低調說都有聯繫。

對於如今的拆夥局面，張敏慎日前也透過臉書帳號「我是侄子」發文寫道：「『不務正YA頻道』一直以來，每集都是我親自操刀把關，更是用無數個熬夜的夜晚、拋家棄子到處拍攝，利用自己的力量協助店家，傻傻相信『善的循環』⋯用命換來的珍貴影片。未來，我會繼續經營『不務正YA頻道』與製作，頻道是我的啦！心中的善良與愛與初衷，從來沒有消失過，只是留優汰劣罷了。」希望大家可以再給他一點時間，有消息會盡快跟大眾公布的。

▲YouTube頻道《羅時豐D.L 不務正YA》無預警宣布轉換管理團隊，疑似羅時豐和姪子張敏慎（圖／張敏慎我是侄子臉書）
▲侄子張敏慎表示看到羅時豐公司的聲明也很傻眼，未來將獨自繼續經營《不務正YA》頻道。（圖／張敏慎「我是侄子」臉書）

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