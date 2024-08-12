羅時豐與侄子決裂？《不務正YA》頻道清空 外甥謝毅宏出面回應了
台語歌手羅時豐和侄子張敏慎過去合作經營《羅時豐D.L 不務正YA》YouTube頻道，累積78萬粉絲訂閱，但如今卻因為拆夥關係，在11日下架頻道所有影片，就連原先的臉書粉專也都被清空，兩方大動作切割讓粉絲相當震驚。之後將和羅時豐配合、繼續拍片的演員外甥謝毅宏今（12）日出席活動時也談及此事，表示姑丈羅時豐有交代，要他轉告外界：「目前沒事，大家就各自安好。」沒對拆夥內幕多做回應。
記者藍詩孟／綜合報導
羅時豐公司9日無預警宣布頻道管理團隊異動的消息，表示因為版權等問題，之前拍攝的影片要全數下架，臉書、IG、抖音等社群平台照片、影音也會全數清空。之後羅時豐將繼續出現在公司的另一頻道《大牛比較懶》中，和謝毅宏、吳秉辰搭檔合作；雖聲明沒有明說，但明顯是要與侄子張敏慎做切割，頻道拆夥內幕也掀起粉絲關注。
羅時豐和《不務正YA》頻道拆夥 外甥代回應：大家各自安好
今（12）日謝毅宏出席活動、面對媒體提問時就表示：「姑丈有交代，目前沒事，大家就各自安好」。針對外界的關心，謝毅宏說目前家裡氣氛都還Ok，主要是希望網路上不要出現謾罵的聲音，大家可以心平氣和的討論：「因為這組合大家是喜歡的！相信更多是不捨，希望先各自安好，後續有什麼消息大家可以等待」。被問到是否還有和表哥張敏慎聯絡時，謝毅宏也低調說都有聯繫。
對於如今的拆夥局面，張敏慎日前也透過臉書帳號「我是侄子」發文寫道：「『不務正YA頻道』一直以來，每集都是我親自操刀把關，更是用無數個熬夜的夜晚、拋家棄子到處拍攝，利用自己的力量協助店家，傻傻相信『善的循環』⋯用命換來的珍貴影片。未來，我會繼續經營『不務正YA頻道』與製作，頻道是我的啦！心中的善良與愛與初衷，從來沒有消失過，只是留優汰劣罷了。」希望大家可以再給他一點時間，有消息會盡快跟大眾公布的。