對戰CUBE、玫瑰卡！玉山Unicard首創訂閱制　3方案任選最高5%回饋

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玉山Unicard結合百大消費特店，推出簡單選、任意選、UP選3大方案，簡單選方案由系統預設不需設定，刷卡消費最高享有3.5%回饋，適合不受拘束的卡友；任意選方案可於玉山Wallet app選定8家特店，刷卡消費最高享有4%回饋，適合了解自已消費習慣，消費規律的客群；市場首創訂閱制UP選方案，刷卡消費最高享有5%回饋，則適合每月刷卡消費額度較高卡友，卡友只要完成2項指定任務，即上個月玉山Unicard簽帳金額大於等於3萬元且上個月玉山平均資產金額大於等於30萬元，就可免費訂閱或以99點玉山e point訂閱UP選。
目前精選百家特店涵蓋生活所需包括10大類別、100間以上特店，如：Line Pay、新光三越、momo、Uber Eats、台灣中油、雄獅旅遊、長榮航空、Agoda等，所有方案依照日曆月最後一天所選擇方案或設定特店進行回饋，實現個人客製化用卡需求，享受更多的回饋與互動。
此外，玉山Unicard亦結合玉山新推出的玉山e point點數，1點等於1元，讓回饋直覺、可視外，更以玉山Wallet app為核心，整合台灣Pay、TWQR及日本PayPay支付，透過玉山Wallet電子支付綁定Unicard，即可於全台超過45萬貼有「台灣Pay」、「TWQR標章」的商店，以及日本500萬家PayPay商店消費、折抵。
另外，在「玉山Unicard」的e point專區兌換商品，除可兌換上千種電子票券、各式熱門商品3C電子、生活家電、休閒旅遊等之外，亦可兌換限量IP授權商品，以及超優惠價格兌換台灣大車隊搭車金等，讓消費者用自己喜歡的方式，享受1點大於1元的「放大版」兌換樂趣。
其實，國泰世華銀行CUBE卡亦主打「一卡抵多卡」，將回饋自主權交還給客戶，目前有5大權益方案涵蓋各類消費場域，包括「樂饗購」百貨餐飲、「玩數位」指定電商網購、「趣旅行」國內外旅遊消費飯店住宿與交通、「集精選」日常民眾採購民生需求的量販店、速食店等，還有壽星專屬「慶生月」權益方案，希望透過權益切換，一卡可享多種權益回饋，提高卡友用卡黏著度，上市3週年，已擁逾600萬卡友，為市場卡量第一的銀行卡。
台新銀行日前也推出經典玫瑰卡、太陽卡指定卡別新權益，祭出全新「天天刷、大筆刷」最高回饋3.8%無上限方案，串聯新光三越、路易莎咖啡與全家等40多家熱門通路台新Point多元兌點場景，並強調不管切換成哪個方案，「日、韓、歐、美」4大海外消費，皆享有「海外刷」高回饋，讓卡友無論是日常採買、饗宴購物、海外遊樂，皆可獲得台新Point 3.8%無上限的高回饋，申辦Richart帳戶達成任務，回饋再升級為5%，每季還提供「好感刷」熱門通路最高10%回饋。