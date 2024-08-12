奧運拳擊／林郁婷霸氣發出聲明不提告！「已用金牌去證明一切」

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很高興能夠拿到巴黎奧運的金牌，我非常感謝大家的支持，這面金牌是屬於大家的。
我要感謝大家對我的關心與支持，尤其在奧運期間，體育署、中華奧會、國訓中心已經做了很多替我維護權益的事情來幫助我，還有總統、院長、部長及國人對我的支持。特別感謝體育署與中華奧會這段期間一直尊重我的意願處理對外的回應。
再來，針對國際拳總及網路上的不友善言論，我已經用奧運金牌證明，已經不需要再透過法律訴訟對這些人證明什麼。因為國際奧會已經是以最嚴謹的標準來審理選手的參賽資格，國際奧會也已經多次公開聲明及證明我的參賽資格完全沒有問題，所以我不需要再去向外界證明任何事情。
接下來，我想好好休息，享受一下勝利的果實。也請大家繼續支持台灣的拳擊運動，謝謝大家。
林郁婷性別爭議何時開始？
林郁婷被J.K.羅琳攻擊的貼文於奧運拳擊賽事開始前引起眾怒，林郁婷首輪輪空，但其實關於林郁婷和Imane Khelif的性別爭議，自去年就備受關注。原因是2023年兩人參加了世界拳擊錦標賽，林郁婷獲得女子57kg的銅牌。但賽後IBA卻以「性別生化檢測異常」為由，取消了林郁婷的銅牌資格，IBA認為，她身上具有XY的雄性染色體，而與她同時被取消資格的，還有女子66kg的阿爾及利亞選手Imane Khelif。
巴黎奧運期間，IOC進一步表示，「這兩位運動員是國際拳擊協會武斷決定的受害者，每個人都有權利在不受到歧視的情況下參與體育活動。」，但是網路上，甚至IBA仍不斷放話，煽動選手攻擊，不管是義大利、波蘭、土耳其等女將，都對兩人提出性別質疑，在落敗後做出X的手勢，認為林郁婷跟Khelif不是女性，企圖利用言論霸凌她們。
不過這起事件也引發台灣、跟阿爾及利亞等民眾反感，認為IBA太過於霸道，由於IBA跟國際奧會的爭議也浮上水面，之後國際社會才發現，原來IBA主席為俄國人，並且拳擊可能之後在奧運項目中被取消，因此就有人質疑，「林郁婷是被誣陷」。台灣當局也由外交部、奧會、體育署等組織公開抗議及聲明，要捍衛林郁婷的參賽權跟奪牌資格。
不過外國媒體以及網紅等仍有不友善的性別言論，對此，林郁婷飽受爭議下，還是選擇英勇奮戰，最後拿下台灣拳擊第一面金牌，賽後林郁婷教練曾自強也說：「我很感謝魔法作者JK羅琳，妳真的有魔法，感謝妳的無的放矢，創造這麼高的點閱量，我個人在這邊非常感謝她，讓全世界看到我的林郁婷。」
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