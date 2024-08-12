南海海槽地震掀擔憂！日媒揭防災技巧：確實做準備、必備行動電源
日本九州宮崎縣外海8日下午發生規模7.1強震，日本氣象廳隨後發布「南海海槽地震臨時情報」，呼籲民眾做好可能還會有大型地震的準備，這也引發日人對於百年強震的擔憂，日媒也同樣提醒民眾必須抱持著「自助防災」的準備，避免重演日本東北311大地震時來不及準備應對的情況。
國際中心楊智傑／綜合報導
日媒《讀賣新聞》報導提到，在當年東北311大地震過後，死者及失蹤人數超過22000人，許多民眾與機構災害發生前並未做好準備，因此提醒民眾平時就要做到防災的規劃；《讀賣新聞》指出，儘管相關宣傳不斷重複，但只有少數人做到「充分準備」，普遍多數人仍是處於「幾乎沒準備」或「沒有特別準備」的狀態。
文內建議民眾在家中除了基本必備的水、食物、手電筒、急救用品、衣物、毛毯以外，還要記得準備攜帶「防災包」，裡頭可以放置身份證、書寫用品、零錢、家人照片、哨子和可以長期保存的食物如糖果、果凍飲料等，其中最重要且必備的是行動電源，尤其在現代社會手機如果沒電可能難以接收到災害資訊與避難訊息，也無法和外界成功聯繫。
《讀賣新聞》總編輯則透露，自己會另外準備一個化妝包，將容易受潮物品放入其中，另外文內也針對不同的家庭狀況給出建議，例如有小孩的家庭應該確認如何與學校或是托育中心保持聯繫、確認對方的防災應對措施，同時也提醒民眾與家人約定好遇到災害時要到何處集合以及聯繫方式，否則如果不幸遇到大規模災害，要和失散家人聯繫會變得相當困難。