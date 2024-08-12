懷秋揭「大嘴巴」暗藏人設演出！偷跑夜店替李玖哲慶生慘遭出賣

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懷秋與王陽明私下認識將近20年，這回在《角頭－大橋頭》片中，兩人也演出兄弟情誼，為了讓從小在國外長大的懷秋更了解「本土文化」，王陽明帶他去見「特別人士」，田野調查酒店、賭場等聲色場所，更嘗試第一次吃檳榔，懷秋面露難色形容：「感覺很像在吃草還是竹子。」
懷秋與王陽明有大量對手戲，一場懷秋「做壞事」後回到辦公室的劇情，立刻被熟識多年的王陽明（飾演Michael）發現、對他瘋狂碎念，懷秋當時即興發揮伸腳狠踹桌子，如今回想起來他說：「我當下是最真實的反應，我做一件事、他沒有關心我，唸到我爆炸！我滿喜歡這個反應，不是刻意安排的。」事後王陽明也比讚認可兄弟演出。
「大嘴巴」感情維繫近20年 愛紗與懷秋閨密情緊密
相當重視友誼的懷秋，與「大嘴巴」的其他成員愛紗、薛仕凌以及宗華至今也都有聯繫，4個人相識至今也將近20年，過去在團體中就算有歧見也都是和平解決、從未吵過架；《角頭－大橋頭》媒體試片當天，愛紗還特地一大早到場坐在最前排觀賞，笑稱：「我要找一個好位置，怎麼樣！有我這麼閨密很驕傲吧！」力挺懷秋演出。
軍事化管理「人設」經營 懷秋：我不能露牙齒笑
「大嘴巴」時期公司對成員們採軍事化管理，懷秋透露當時大家都有自己的「人設」要遵守：「我的話不能露牙齒笑、話不要太多！仕凌就永遠都在笑，大家會覺得你不知道在笑什麼？話又很多！愛紗就是不要太『綜藝』，宗華就是不要講話。」
25歲年輕氣盛闖夜店 全為出席李玖哲生日派對
懷秋當年25歲、正值年輕氣盛時期，坦言自己還很皮，會刻意挑戰公司「禁上夜店」的規定：「我記得有一次是李玖哲的生日，辦在東區知名夜店。」李玖哲打電話不停遊說他：「你在哪裡？怎麼沒有來？（我不可以去夜店）沒關係啦！你就來我們不會講。」
懷秋搭計程車到場待了1個小時後，從後門快閃回家，卻立刻接到老闆來電直接抓包；自此公司管控更嚴格，「大嘴巴」到海外巡演下班後只能待在飯店、不得外出。坦言「大嘴巴」短期內沒有合體計畫，但懷秋希望可以先促成「合體看片」。《角頭－大橋頭》8月16日在台上映。