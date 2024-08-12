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高雄學子展無限創意　創新行銷推動家庭教育

▲林芝均（左）、陳茵妤（右）兩人返鄉實習運用豐富多元創意，讓家庭教育展現出服務熱情。（圖／高市府教育局提供）
▲林芝均（左）、陳茵妤（右）兩人返鄉實習運用豐富多元創意，讓家庭教育展現出服務熱情。（圖／高市府教育局提供）

記者陳美嘉／高雄報導

高市府教育局家庭教育中心於7月份加入新生力軍，輔仁大學學生林芝均、臺灣師範大學陳茵妤兩位實習生皆為土生土長的高雄人，兩人以年輕人語言與創新方式推展家庭教育，返鄉服務帶來豐富與多元成果，展現出高雄學子的創造力。

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林芝均與陳茵妤高中分別就讀道明中學、三民高中，經過大學四年的專業培育，展現創意與熱情，將教育部與衛福部製作教養書籍，挑選幾大主題自製短影音拍攝，中心利用社交媒體平台，包含臉書、IG，協助家庭教育親職教養內容的宣傳。

▲專業年輕學子以年輕人的語言，透過各種創意平台，將家庭教育內容推展到更多的家庭。（圖／高市府教育局提供）
▲專業年輕學子以年輕人的語言，透過各種創意平台，將家庭教育內容推展到更多的家庭。（圖／高市府教育局提供）
另外，兩人在中心辦理的婚前教育課程擔任特派員，訪問參與的市民，當天製作活動內容與宣傳中心相關課程的宣傳影片，在中心臉書上架短短兩週內，以吸引人的創意內容就獲得突破3,000次的閱覽，兩人的努力，讓外界看見家庭教育在現代社會中的重要性。

林芝均與陳茵妤運用短影音製作與互動拍攝下，將許多親職教養、婚姻關係等，家庭中常會遭遇到的問題，以清楚、明確的方式，讓市民朋友以最短時間獲得有用小撇步，除了有效提升家庭教育中心在年輕族群中推廣，更有效透過生動有趣的方式吸引年輕父母的注意。

兩位實習生也對於臉書上得到正向回應感到相當意外，家庭教育中心的網站予相關平台也增加了更多互動人數，希望未來相關訊息可以更吸引大家，增加家長參與，增強大家對家庭教育內容的理解與興趣。

隨著這次創意行銷豐富多元，家庭教育中心計劃未來擴大推動機制，讓專業年輕學子以年輕人的語言，透過各種創意平台，將家庭教育內容推展到更多的家庭，幫助更多的夫妻與父母提高家庭教育的質量。

高市府教育局長吳立森表示，肯定高雄學子展能的機會，讓大家看見年輕人的無限創意，有助於提升家庭教育服務的熱情，期待有更多年輕人加入家庭教育行列。

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