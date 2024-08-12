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連金牌也忘車上！Uber公布奧運「遺失物清單」　這2國選手最健忘

▲巴黎奧運於台灣時間12日凌晨閉幕。圖為奧運商店。（圖／美聯社／達志影像）
▲巴黎奧運於台灣時間12日凌晨閉幕。圖為奧運商店。（圖／美聯社／達志影像）

國際中心徐筱晴／綜合報導

2024巴黎奧運在11日正式落幕，各國運動好手在這期間拚盡全力爭取榮耀，不過從Uber最近公布奧運期間的遺失清單，可以發現奧運選手們其實與一般人沒有兩樣，也有可能會在搭車時遺落個人物品，甚至還有選手才剛摘金，就將金牌忘在Uber上。

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據美國旅遊網站Thrillist，近來Uber公布一份7月22日至8月6日期間在巴黎市內的遺失物最新統計結果，其中顯示，最常見的物品是手機，其中還有不少手機裡夾著奧運比賽門票。還有2名金牌得主將裝有金牌、獲獎證書的盒子留在車上，另外還有柔道選手將制服遺落在Uber上。所幸後來都物歸原主。

另外據統計顯示，最常把物品遺留在車上的運動員以法國最多，其次則是美國的運動員。

▲巴黎奧運第三十三屆夏季奧林匹克運動會（2024 Summer Olympics），將於2024年7月26日至8月11日於法國巴黎舉行，這是法國相隔100年後再次舉辦夏季奧運，其中霹靂舞（Breaking）、滑板（Skateboarding）、運動攀岩（Sport Climbing）和衝浪（Surfing）。（圖／美聯社／達志影像）
▲巴黎奧運期間最受歡迎的景點為艾菲爾鐵塔。（圖／美聯社／達志影像）
Uber還統計了在奧運期間，行程目的地也有出現一些有趣的趨勢。其中最受歡迎的奧運場館是托卡德洛（Trocadero），而最受歡迎的景點則是艾菲爾鐵塔，其次為羅浮宮和凱旋門。

來自法國、美國和英國的乘客經常在酒吧下車，不過最受使用者最喜愛的餐廳第一名是麥當勞，第二和第三名分別是法式和義式餐廳。

在奧運期間，Uber司機獲得的小費金額也有所提升，乘客在這期間給小費的頻率更高，其中有一名來自美國維吉尼亞州的乘客，光是小費就付了100歐元（約新台幣3500元）。

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