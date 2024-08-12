林郁婷國小「嬰兒肥」肉臉照遭校方曝光！全網笑翻喊：拳頭在路上

林郁婷用眼淚幫全世界上了一課！陳文茜發文被萬人推爆：最佳分析

▲陳文茜表示，林郁婷用她的眼淚幫全世界的人上了一課，一篇分析短文獲得超過2萬名網友按讚。（圖／美聯社）
▲陳文茜表示，林郁婷用她的眼淚幫全世界的人上了一課，一篇分析短文獲得超過2萬名網友按讚。（圖／美聯社）

記者楊穎軒／綜合報導

「台灣拳后」林郁婷不畏被性別爭議抹黑、感冒的病體，扛著所有壓力之下，為台灣拿下巴黎奧運女子拳擊57公斤級金牌，心理素質之強大不僅令國人佩服，連原本對她有敵意的外國選手也在最後關頭示好，上演大和解。對此，媒體人陳文茜表示：「她用自己孤獨辛酸的眼淚，教導了所有人！」

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林郁婷在比賽期間，對於性別風波始終正向面對，沒有向外界顯露一絲負面情緒，直到確定拿下金牌、會場播放中華民國國旗歌，她才情緒潰堤，淚灑頒獎台上，她事後受訪說：「想起人生的跑馬燈，就忍不住落淚了！包括我開始練拳擊開始到現在，所有的訓練、辛苦都歷歷在目，會落淚也是因為代表著我的國家拿到這面獎牌，全台灣有這麼多人相信我、支持我到現在。」

▲「台灣女拳王」林郁婷今（11）日在凌晨出戰57公斤級拳擊決賽，成功摘下金牌，在頒獎典禮時林郁庭止不住淚水。（圖／中華奧會提供）
▲林郁婷（中）在頒獎典禮時掩面痛哭，波蘭小將Julia Szeremeta（右）、土耳其選手Esra Yildiz上前給予安慰。（圖／中華奧會提供）
讓世人學到最多的奧運選手　林郁婷用眼淚教導了所有人

知名出版人傅月庵昨天發文談林郁婷：「慈悲沒有敵人，智慧不起煩惱。是非以不辯為解脫。這次奧運讓世人學到最多的選手。恭喜妳，台灣女孩，辛苦了！」

陳文茜隨後轉發傅月庵的貼文，寫下：「是非，以不辯為解脫。智慧地，不受干擾地，前行。林郁婷贏得的豈止是一面體育金牌，揮拳時她的篤定，她的不怒不亂，她用自己孤獨辛酸的眼淚，教導了所有人！不只是台灣！」

網友在陳文茜貼文下表示：「超低調的金牌國手」、「不疾不徐，時間讓她證明自己」、「Ting教如何讓欺負我們的人閉嘴！台灣女孩，繼續發光」、「好感動的分析文章！這是奧運以來看到最好的分析...謝謝」、「這一幕令人心疼動容！人類慣於情緒勒索與言語霸凌何時能停止」、「我們都慣於不平則鳴，是苦的開端」、「好堅強的女孩，不為自己辯解，只用實力抵抗霸凌，她是大家的榜樣！」

※【NOWnews 今日新聞】提醒：如果您或家人、朋友遭受家庭暴力、性侵害或性騷擾的困擾，或是您知道有兒童、少年、老人或身心障礙者受到身心虐待、疏忽或其他嚴重傷害其身心發展的行為，請主動撥113，透過專業社工員處理，救援受虐者脫離危機。
※ 拒絕暴力請撥打：113、110

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