林郁婷用眼淚幫全世界上了一課！陳文茜發文被萬人推爆：最佳分析

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讓世人學到最多的奧運選手 林郁婷用眼淚教導了所有人
知名出版人傅月庵昨天發文談林郁婷：「慈悲沒有敵人，智慧不起煩惱。是非以不辯為解脫。這次奧運讓世人學到最多的選手。恭喜妳，台灣女孩，辛苦了！」
陳文茜隨後轉發傅月庵的貼文，寫下：「是非，以不辯為解脫。智慧地，不受干擾地，前行。林郁婷贏得的豈止是一面體育金牌，揮拳時她的篤定，她的不怒不亂，她用自己孤獨辛酸的眼淚，教導了所有人！不只是台灣！」
網友在陳文茜貼文下表示：「超低調的金牌國手」、「不疾不徐，時間讓她證明自己」、「Ting教如何讓欺負我們的人閉嘴！台灣女孩，繼續發光」、「好感動的分析文章！這是奧運以來看到最好的分析...謝謝」、「這一幕令人心疼動容！人類慣於情緒勒索與言語霸凌何時能停止」、「我們都慣於不平則鳴，是苦的開端」、「好堅強的女孩，不為自己辯解，只用實力抵抗霸凌，她是大家的榜樣！」
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