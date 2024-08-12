共創勞資雙贏！中鋼運通尋求合理的解決方案維護員工權益

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張秋波說，中鋼運通公司近年來，汰舊換新8艘船舶，在新舊船舶併存時，我國籍船員人數較多，隨舊船逐漸汰除，我國籍船員相應減少約140人，而外籍船員也同步降減，並非如同中運企業工會將近期航運契約結束之我國籍船員人數一併納入計算，因而宣稱有300人離職，不僅不符航運慣例，也容易造成外界錯誤解讀。
張秋波並說，由於近期下船的我國籍船員，只要該公司有運務需要，而船員之資格條件亦符合，均可與該公司簽訂定期僱傭合約，再回到船隊服務，事實上，目前已有許多我國籍船員陸續再被調派上船，平均岸上等候派船時間約2至4個月，而外籍船員平均約等候4至5個月。
至於我國籍船長部分，因具備類似資格、專業與資歷的人，在業界相對稀缺，各船公司都在積極爭取，該公司也想提高雇用比例並非一蹴可及，且該公司建置有船員調派系統，依據績效表現選派上船，表現不佳或涉及不法行為，均不予再派，這與是否為我國籍或外籍船員無關，其意在提供船員安心工作環境，並確保公司船舶之安全運作。
張秋波指出，中鋼運通公司為體恤下船船員，該公司與中運企業工會勞資雙方曾於今(113)年7月10日進行協商，針對下船船員退休金、福利金保障及加發再上船獎金均已協議並簽有紀錄，但中運企業工會竟片面否定協商共識，改採抗爭手段，對此，中鋼運通公司深表遺憾。
因此，中鋼運通公司迄今不放棄任何勞資協商的機會，會在遵照法律、符合公司治理及兼顧員工、股東權益的前提下，積極尋求合理的解決方案，願意與船員達成共識，期望工會能夠回歸理性溝通管道，共同維護該公司員工、船員及其眷屬之權益。