巴黎奧運落幕！富邦金力挺郭婞淳　頒發激勵獎金2.5萬美元

我是廣告 請繼續往下閱讀
郭婞淳也談到，東京奧運後迷惘兩年多的時間才回到訓練正軌，後來又經歷腰傷，在不斷調整與治療下才慢慢恢復。她也回憶最後的奮力一舉，挺舉開137公斤，雖然最後沒能成功舉起，但就她的近況而言能翻起來已經很不錯，雖然覺得很可惜，但能拿到銅牌還是很開心，也代表整個團隊的努力沒有白費。她也謝謝富邦長期以來的支持鼓勵，更謝謝大家的加油應援。
另一位富邦長期支持的巴黎奧運國手、高球一哥潘政琮，這次征戰奧運也展現堅強實力，在8月1日至8月4日的高球項目中以低於標準8桿、276桿並列第18名完成本次奧運賽事，尤其前二回合小潘一度衝上並列第5名的好表現也獲得各界嘉許。而巴黎奧運結束賽事的隔周小潘亦馬不停蹄飛往美國進行美巡賽事（8/8-8/11溫德漢姆錦標賽），為個人成績及台灣高球選手國際能見度持續努力。
潘政琮則表示，這次是他第3次代表中華隊參加奧運，非常榮幸可以為國家、為自己站上這個世界的舞台，他分享，這次參賽奧運與之前的兩次最大的差別是球迷特別多，尤其這次又是和地主球員Victor一起打，在第一洞開球更有緊張感，場面也相對讓人更有震撼感。
對於這次表現，潘政琮也談到自己已經盡了全力，他說明，在這次算是蠻困難的球場自己打出了一些好的成績，雖然也錯失了一些機會但都有把自己放在好的位置，加上這次的選手陣容相較上一次的東京奧運也更強大，除了對自己這次的表現感到滿意，獲得的成績也為此次賽事畫下美好的句點。