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巴黎奧運落幕！富邦金力挺郭婞淳　頒發激勵獎金2.5萬美元

▲巴黎奧運落幕！舉重女神郭婞淳勇奪銅牌，並成為連續3屆奧運奪牌台灣第一人，富邦金宣布頒發2.5萬美元，獎勵她不斷挑戰自我的精神。（圖／奧會提供）
▲巴黎奧運落幕！舉重女神郭婞淳勇奪銅牌，並成為連續3屆奧運奪牌台灣第一人，富邦金宣布頒發2.5萬美元，獎勵她不斷挑戰自我的精神。（圖／奧會提供）

記者顏真真／台北報導

2024巴黎奧運於8月11日順利落幕，中華隊選手的優異表現振奮人心，其中舉重女神郭婞淳勇奪銅牌，並成為連續3屆奧運奪牌台灣第一人，富邦金控今（12）日宣布，頒發2.5萬美元激勵獎金予郭婞淳，獎勵她不斷挑戰自我的精神。

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富邦金董事長蔡明興表示，富邦金自2015年起贊助郭婞淳，本屆奧運賽事婞淳雖帶傷應戰，但過程中她也以正向意志全力面對挑戰，最後為台灣在女子59公斤量級舉重項目奪下銅牌，成為台灣首位連3屆奧運奪牌的運動員，奮戰精神令人動容，富邦金也發放2.5萬美金作為婞淳奪牌的激勵獎金，希望持續支持婞淳征戰世界體壇。而2024年上半年富邦金贊助13位職業及業餘選手，贊助金及激勵獎金總計已發放約1300萬元新台幣。

郭婞淳也談到，東京奧運後迷惘兩年多的時間才回到訓練正軌，後來又經歷腰傷，在不斷調整與治療下才慢慢恢復。她也回憶最後的奮力一舉，挺舉開137公斤，雖然最後沒能成功舉起，但就她的近況而言能翻起來已經很不錯，雖然覺得很可惜，但能拿到銅牌還是很開心，也代表整個團隊的努力沒有白費。她也謝謝富邦長期以來的支持鼓勵，更謝謝大家的加油應援。

另一位富邦長期支持的巴黎奧運國手、高球一哥潘政琮，這次征戰奧運也展現堅強實力，在8月1日至8月4日的高球項目中以低於標準8桿、276桿並列第18名完成本次奧運賽事，尤其前二回合小潘一度衝上並列第5名的好表現也獲得各界嘉許。而巴黎奧運結束賽事的隔周小潘亦馬不停蹄飛往美國進行美巡賽事（8/8-8/11溫德漢姆錦標賽），為個人成績及台灣高球選手國際能見度持續努力。

潘政琮則表示，這次是他第3次代表中華隊參加奧運，非常榮幸可以為國家、為自己站上這個世界的舞台，他分享，這次參賽奧運與之前的兩次最大的差別是球迷特別多，尤其這次又是和地主球員Victor一起打，在第一洞開球更有緊張感，場面也相對讓人更有震撼感。

對於這次表現，潘政琮也談到自己已經盡了全力，他說明，在這次算是蠻困難的球場自己打出了一些好的成績，雖然也錯失了一些機會但都有把自己放在好的位置，加上這次的選手陣容相較上一次的東京奧運也更強大，除了對自己這次的表現感到滿意，獲得的成績也為此次賽事畫下美好的句點。

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