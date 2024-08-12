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40歲許瑋甯遭酸「斷崖式崩壞」不忍了！穿中空透視禮服高EQ回應

▲40歲許瑋甯穿中空透視禮服出席記者會，高EQ回應網友酸她斷崖式崩壞：「我覺得蠻漂亮的呀。」（圖／記者陳明安攝，2024.08.12）
▲40歲許瑋甯穿中空透視禮服出席記者會，高EQ回應網友酸她斷崖式崩壞：「我覺得蠻漂亮的呀。」（圖／記者陳明安攝，2024.08.12）

記者黃雅琪／台北報導

剛過40歲生日的許瑋甯，日前遭網友開酸外型「斷崖式崩壞」，在Instagram限時動態發聲反擊：「沒濾鏡的我，也是40（歲）的正正常常、自自然然。」今（12）日她出席保健食品代言活動，身穿綠色「中空透視」禮服仙氣登場，笑稱心情沒有受到影響，更俏皮回：「我覺得蠻漂亮的呀！」

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許瑋甯認為，做臉部保養不是為了給網友看，直言「斷崖式崩壞」這樣的形容詞太重了！她舉例「凍齡」一詞，覺得不一定是形容「外型」，更可以是指身體和內心心境的年齡；至於外型的部分，她笑稱要大家珍惜現在「看起來很自然」的她們，才是最重要的。

▲許瑋甯保健食品記者會。（圖／記者陳明安攝，2024.08.12）
▲許瑋甯出席保健食品記者會，坦言早期曾有「容貌焦慮」困擾。（圖／記者陳明安攝，2024.08.12）
16歲就出道的許瑋甯，自認是「老在等」（意即：長相早熟）的外型，過去也曾有過「容貌焦慮」的問題，但現在她會覺得：「樣貌跟年齡終於接近了，感覺滿開心的！」40歲對許瑋甯而言是一個「剛好的狀態」，偶爾也會有不滿意外在的時候，但已經學會接受不完美的自己。

至於七夕情人節有沒有和老公邱澤一起過？許瑋甯表示自己一直都不太過節日，這次生日是跟朋友相約出去玩，情人節則是剛好遇到妹妹回國，全家人度過3天2夜的旅程，但她也透露邱澤有送一束花給她，懷孕的事情希望一切順其自然就好。

▲許瑋甯保健食品記者會。（圖／記者陳明安攝，2024.08.12）
▲許瑋甯羞認七夕情人節好甜蜜，收到老公邱澤送上一束花。（圖／記者陳明安攝，2024.08.12）

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