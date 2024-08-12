務求打造廉能政府！海洋委員會舉辦海揚廉風陽光政府宣導活動
行政院海洋委員會於日前，分別在高雄、台北，舉辦海揚廉風陽光政府專案宣導活動，讓與會人員深入瞭解有關陽光法案是藉由公開化、透明化，防止公務人員貪污瀆職，以增加民眾對政府施政及公務人員清廉操守之信賴，務求打造廉能政府。
記者黃守作／高雄報導
海洋委員會海揚廉風陽光政府專案宣導活動，南部場是由海洋委員會副主任委員吳美紅主持，她表示，海洋委員會為提升公務員對於公職人員財產申報法及公職人員利益衝突迴避法等陽光法案相關法令知能，乃在高雄、台北兩地，舉辦海揚廉風陽光政府專案宣導活動，期能帶領同仁認識規範內涵外，宣導活動中也針對公職人員利益衝突迴避法第14條執行注意事項及「關係人」、「補助」等名詞概念剖析，並逐一提示應申報財產項目之各項申報重點，以避免同仁申報錯誤情事發生。
北部場則由海巡署副署長許靜芝主持，他指出，海洋委員會主任委員管碧玲曾指示，海洋委員會政風處偕同海巡署政風室，指派專人至海巡基層單位，提供桌邊服務即時解說及協助系統操作，以避免申報人因不諳法令，漏未申報或系統操作錯誤之情事發生，以提升財產申報之正確性，降低遭受裁罰之風險，以期海洋委員會所屬同仁達成零裁罰之目標。
參與海揚廉風陽光政府專案宣導活動的同仁，在現場提問受理補助程序等問題，經講師解說後，同仁們表示對於利益迴避時機、方式更清楚瞭解，對於其執行業務極有助益，海巡同仁亦表示宣導內容深入淺出，財產申報授權服務簡單方便，尤其針對首次申報之義務人甚為實用，宣導成效良好。
海洋委員會主任委員管碧玲強調，陽光法案旨在藉由公開化、透明化，防止公務人員貪污瀆職，以增加民眾對政府施政及公務人員清廉操守之信賴，是實踐廉能政府不可或缺的一環，海洋委員會將持續要求所屬同仁堅守清廉、遵循法令、依法行政、簡政便民，共同達成清廉、透明及效率的施政目標。