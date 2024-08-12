台股創新高！7月證交所受惠AI大收315億元 寫下連15紅紀錄
財政部今（12）日公告7月全國賦稅收入2165億元、年增11.5%，累計今（2024）年1到7月實徵2.35兆元、年增2.8%。其中，受惠人工智慧（AI）商機續旺，7月初台股飆至24000點以上歷史高峰，吸引投資人大舉進入股市，證交所7月單月實徵315億元、年增41%，為歷年同月次高，且連續15個月達到雙位數正成長。
記者魏妤庭／台北報導
財政部公告7月全國賦稅收入初步統計，7月實徵淨稅2165億元，較去年同期增加223億元、年增11.5%。累計1到7月實徵淨額2.35兆元，較去年同期增加633億元、年增2.8%。累計1到7月實徵淨額佔累計分配預算數109.6%，佔全年預算數72.7%。
財政部指出，7月實徵淨額較去年同月相比，以證券交易稅增加92億元、營業稅增加76億元、營業事業所得稅增加24億元較多。累計1到7月實徵淨額與去年同期相比，證交稅增加677億元、綜所稅增加592億元、營業稅增加374億元較多。惟營利事業所得稅減少1285億元。
財政部表示，7月台股先漲後跌，7月上旬因預期台積電法說會釋出正面訊息，帶動權值股的漲勢，大盤於7月11日創下新高，但受到川普貿易保護言論、微軟資安問題、拜登退選，美國科技巨頭財報不如預期，導致2周大跌約2300點。
財政部表示，若針對集中及店頭市場成交值7月上下震盪，成交值維持高檔，日均量5850億元，寫下歷史單月次高水準，年增27%，已連續5個月達到5000億元高水準，也推升證交稅來到連續15個月雙位數正成長。
此外，7月稅收創歷年新高的有期交稅、印花稅、個人房地合一稅。累計1到7月創歷年同期新高的則有關稅、綜所稅、遺產稅、證交稅、期交稅、特銷稅、營業稅、房屋稅、牌照稅、契稅、印花稅、娛樂稅。