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中秋烤肉換口味 新天地「海鮮桶」爽吃澎派海鮮大餐

▲新天地餐飲集團搶食中秋商機，推出「海鮮桶」讓今年中秋烤肉換口味，爽吃澎派海鮮大餐。（圖／業者提供）
▲新天地餐飲集團搶食中秋商機，推出「海鮮桶」讓今年中秋烤肉換口味，爽吃澎派海鮮大餐。（圖／業者提供）

記者金武鳯/台中報導

中秋節腳步近！根據網路調查，中秋烤肉必備的十大食材中，「海鮮」聲量已領先肉片、雞翅、香腸、培根等長年霸榜項目，原因是海鮮食材鮮甜清爽與熱量低。只是，海鮮含水量多、油脂少，燒烤難度偏高，獲稱烤物大魔王，民眾又愛又恨。看準這點，新天地餐飲集團繼去年推出免燒烤外帶海鮮桶大受歡迎後，今年再度升級，搶食中秋600億的賞月商機。

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新天地餐飲統計，國內常見的中秋烤海鮮清單，過去以蛤蠣、鮮蚵、蝦、中卷最常見，近年來隨著國人對海鮮食材喜愛口味的提升，大干貝、生蠔、鮑魚、龍蝦、帝王蟹等高檔海鮮，已躍居烤肉趴最受歡迎的食材。迎接中秋佳節，新天地餐飲搶攻商機就推出4人及6人份的「蟹逅秋波海鮮桶」，網羅多達8種豪華海鮮，要讓消費者大飽口福。

▲中秋節烤肉換口味，親友相約爽吃新天地的「海鮮桶」，8大高檔海鮮美食，超澎派。（圖／業者提供）
▲中秋節烤肉換口味，親友相約爽吃新天地的「海鮮桶」，8大高檔海鮮美食，超澎派。（圖／業者提供）
「海鮮桶」真的很澎派，包括極地深海生長七年的稀有4L規格鱈場紅蟹，蟹腿巨大，蟹肉緊實，可以直接手抓大塊蟹肉，盡情享受沾滿美味醬汁的快感，每一口都能感受到極致的豪爽與滿足。其他還有波士頓龍蝦、九孔鮑、扇貝、海瓜子、淡菜、白蝦、中卷等，多達8種豪華海鮮與綜合時蔬，加入炭烤紅醬與藤椒青醬兩種不同風味的醬汁拌炒，光看那滿滿一桶的超豪華美食，就讓人垂涎不已。

新天地餐飲指出，近年通膨造成食材價格飆漲，加上颱風、豪雨影響產地供應量，預料今年民眾用於中秋食材的花費，肯定要比往年高。新天地憑藉宴會龍頭大量採購優勢，讓食材成本比消費者自行到市場採購要便宜。以今年推出的「海鮮桶」為例，早鳥價激省推出「經典A餐1999元」，爽吃波士頓龍蝦、九孔鮑、扇貝、海瓜子、淡菜、大白蝦、中卷共8種豪華海鮮，而「超值B餐3199元」再加量約半斤的4L鱈場紅蟹腿，CP值爆表，預估銷售量將比去年成長20%。

▲搶攻中秋烤肉商機，新天地推出二款「海鮮桶」，消費者可以大飽口福。（圖／業者提供）
▲搶攻中秋烤肉商機，新天地推出二款「海鮮桶」，8大高檔海鮮讓消費者大飽口福。（圖／業者提供）
手抓海鮮桶新奇有趣、味美絕佳，顛覆了一成不變的中秋烤肉公式，讓親友相聚時更添新的話題與美味，不必沾染一身煙味，也不用擔心烤焦浪費，無論有無颱風攪局，依然能和親朋好友享受炭烤風味大餐。今年中秋，不妨試試充滿驚喜的「蟹逅秋波海鮮桶」吧！

照片雲端https://drive.google.com/drive/u/1/folders/1A-j7Pr_5Rf9OX72LHvxKvVD56GNhKcpV



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