中華英雄返台！機上廣播稱林郁婷「台灣女兒」 全機乘客掌聲齊響
中華英雄返台！巴黎奧運最後一批返國的中華隊選手，在今（12）日搭乘長榮航空班機，並預計於明（13）日清晨返抵國門，總統賴清德援上屆東京奧運之前例，飛航期間將由空軍派遣3架F-16V戰機伴飛。在該班機起飛前，機上廣播也以中文感謝中華英雄們為國爭光，恭喜女子拳擊項目的吳詩儀、陳念琴奪下銅牌，更以「台灣的女兒」介紹奪下台灣史上首面拳擊項目金牌的林郁婷，當下全機乘客都予以熱烈的鼓掌和歡呼。
記者林之越/綜合報導
廣播感謝中華隊英雄 乘客回以滿滿鼓掌
就在班機起飛前，機上響起廣播告知全機乘客：「在這架班機上，有代表台灣前往巴黎參賽的中華隊選手，包含田徑、拳擊、桌球項目，我們非常榮幸可以陪伴著他們一起回家，感謝所有選手們的傑出表現，你們是我們台灣的驕傲。」
廣播中也特別恭喜吳詩儀以及陳念琴，兩人分別在女子拳擊60公斤級、66公斤級榮獲銅牌成就。同時，也感謝擔任掌旗官的「台灣最速男」楊俊瀚，在奧運的田徑賽場上追求極限，展現運動家的精神，讓全世界看到台灣。
最後，廣播說道：「本班機還有另外一位閉幕式的掌旗官，不僅是台灣的拳后，也是世界的拳后，他就是我們力挺的『台灣女兒』林郁婷小姐，為台灣奪取史上第一面拳擊金牌，永不放棄的精神更讓人動容。」語畢當下全機都響起巨量的掌聲和歡呼。
此外，這班飛機上的中華英雄們，也包含拳擊項目的黃筱雯、甘家葳、賴主恩，田徑項目的彭名揚還有桌球女子選手鄭怡靜，同樣都是代表台灣出賽的驕傲。