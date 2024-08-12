記得搶票！中信兄弟周思齊引退賽14日起搶先開賣　最高票價4717元

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周思齊在3月15日舉辦引退記者會，中信兄弟球團也宣布將在9月21日、9月22日於台北大巨蛋替周思齊舉行引退賽活動，今日也公布了相關資訊，號召老朋友們「一齊相聚」。
9月21日是「老朋友，一齊相聚」，周思齊喊話「誠泰的球迷，你們在哪裡？我好想你們！」周思齊20年中職的起點，感謝蛇迷們的陪伴，當年沒能跟蛇迷好好道別，周思齊也一直惦記在心中，邀請蛇迷帶著「蛇魂不滅的精神」相約大巨蛋。
9月22日是「最後一齊」引退儀式，無論這世界如何變化，始終堅持自己的信仰，縱使一路走來風風雨雨、曲折不斷，但周思齊喜歡棒球的初衷從未改變過，十歲男孩的棒球夢，在老朋友的陪伴下、在自己努力不懈以及不放棄的精神，達成了。兄弟球團表示，如今周思齊要退下黃金戰袍、高掛球鞋需要很大的勇氣，讓大家一起陪伴這位全力守護棒球20年的周思齊，為他的職棒選手生涯畫下完美的結尾、光榮引退。
中信兄弟周思齊引退主題週「思齊一起，老朋友一起TOGETHER」特殊套票是4717元，象徵「思齊一起」，內容還包含周思齊引退紀念T、引退紀念票根、引退紀念衣、周思齊親簽引退紀念比賽用球。
單場最貴票價則是全票1685元、半票1685元，「16」是周思齊在兄弟的背號，「85」是誠泰Cobras球衣背號。而票價最便宜是全票500元、半票400元、身心障礙票250元，球迷進場就送引退紀念票根，全票700元以上門票再送周思齊引退紀念T。
以下為購票資訊：
9月21日(六)和9月22日(日) 中信兄弟大巨蛋主場售票將於8 月14日(三)12:30在「中信育樂售票網」、「CTBC SPORTS APP」開放2024洲際季票會員優先選位。
8月15日(四)12:30開放2024洲際季票會員優先購票；18:00開放2024猛象會、艾樂粉會會員優先購票；8月16日(五)10:00起陸續開放親子象會員；15:00享象悠遊卡會員優先購買；20:00中信兄弟聯名卡（邀約制）優先購票。
8月19日(一)12:30於「中信育樂售票網」、「CTBC SPORTS APP」及「7-11 ibon售票機台」全面開放購票。