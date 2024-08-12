想等 iPhone 16？專家：沒升級誘因 明年傳首推 iPhone 17 Air
蘋果iPhone 16 系列秋天即將登場，但還沒有發表就有人在唱衰，根據外媒爆料，今年新機最大的亮點就是全面支援 Apple Intelligence的AI功能，然後這些功能其實不用買到新機，目前現行的iPhone 15 Pro 系列也能支援，且屆時可能也會有些許折扣，專家更是提早預告iPhone 17 系列才更有看頭。
記者周淑萍/綜合報導
蘋果秋季發表會預計會在9月，但目前官方尚未公佈發表會日期，新機都還沒發表，各路人馬就爆料不斷，甚至提早唱衰。根據《彭博社》知名記者 Mark Gurman 爆料指出，今年 iPhone 16 系列最大的亮點會放在 Apple Intelligence，然而早在今年6月的WWDC上就已經提早劇透新功能，且不只有新機可以使用，iPhone 15 Pro 系列也同樣支援。
根據目前外界的猜測，iPhone 16和iPhone 16 Plus鏡頭改為直式，且原本只有配置在iPhone 15 Pro系列的「動作按鍵」，來到iPhone 16會全面下放，取消靜音撥桿的設計改為動作按鍵，且全系列有可能會有相機快捷鍵，輕壓即可自動對焦、重壓則是相機快門，並且能夠於按鈕左右滑動來進行變焦。
Mark Gurman 認為，如果是舊款 iPhone 用戶的想要升級，但顯然沒有非買不可的理由，甚至直言手機本身沒有太多實質性的升級，恐怕無法帶來強烈的換機潮，要到明年iPhone 17系列才有機會迎來是全面性改款，像是可望見到iPhone 17 Air 將被取代現行的 Plus 系列，主打更輕薄的設計。