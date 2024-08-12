台灣英雄好棒！2300萬人口奪2金、7面獎牌　還大勝人口14.7億大國

日本1.2億人奧運獎牌榜竟排第3？「路透」專文解析台灣未來可參考

▲岡慎之助（Shinnosuke Oka）成為日本男子體操全能的接班人。（圖／美聯社／達志影像）
▲岡慎之助（Shinnosuke Oka）成為日本男子體操全能的接班人。（圖／美聯社／達志影像）

實習記者汪廷融/綜合報導

2024巴黎奧運圓滿結束，各國都盡了自身最大的力氣爭取獎牌，其中，日本隊在本屆奧運中表現出驚人的實力，共獲得20面金牌、12面銀牌、13面銅牌，金牌數量只僅次於美國和中國，位居奧運獎牌榜第三名，成績遠超預期。有許多人好奇，相較於其他的大國家，人口1.2億的日本是怎麼站上奧運獎牌榜第3名呢?《路透》撰寫了相關的專文解析，也許台灣能參考學習。

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人數減少士氣反增　日本在巴黎奧運中嶄露頭角

日本隊在本次巴黎奧運中總共取得了45面獎牌，創下了在海外奧運的最佳成績，總獎牌數量也增加。日本代表團副團長井上康生11日指出，日本選手在10個新項目中皆有贏得獎牌，選手們突出的表現令他認為這是一項非常大的成就。

2024巴黎奧運日本所派出的選手比起上屆有大幅的減少，相較於2020年東京奧運，人數從552人銳減至409人，整整少了143人，但是日本奧運代表團表現出了「人少士氣高」的意象，依然達成了日本奧委會訂下的20面金牌目標，遠遠超越數據分析公司「Nielsen's Gracenote」預測的13金、第七名的排名。

日本在巴黎奧運比賽項目中的角力、柔道、體操、霹靂舞與滑板等項目皆有亮眼的表現，其中，日本角力選手共贏得了8枚金牌，男女各半，相較於東京奧運的5枚金牌，成績有明顯的提升。而在擊劍項目上，日本在男子團體鈍劍、個人賽皆取得金牌，日本總計在擊劍種類中共拿下212銅的漂亮成績，創締隊史紀錄。甚至在巴黎奧運中新增的項目霹靂舞中，日本霹靂舞女王湯淺亞實以30擊敗立陶宛選手，奪下女子組金牌，可見日本隊在各領域上皆有優秀的人才。

奧運結果體現政府用心良苦

日本在奧運之所以會有如此優異的表現並非偶然，日本代表團長尾縣貢表示，日本隊在奧運上亮眼的成績是長年累積的系統性努力的結果，政府持續的投資體育項目，不僅有優質的訓練場地，以及先進的運動科學設備，更重要的是培養出了一批優秀的教練與運動員。除此之外國家體育聯合會之間緊密的合作，使得資源得以共享、經驗得以交流，才能夠提升整體的競爭水平，他特別提到擊劍項目，說正是因為在這些有利條件下，選手們能夠得到更科學、更全面的訓練，並在關鍵時刻發揮出最佳狀態。

尾縣貢強調，要保持並超越目前的成就，日本體育必須與時俱進，並認為資訊科學的分析應用將會是日本未來體育發展的重要方向。他表示，未來當日本隊成功晉級前四強甚至決賽時，我們該持續思考如何從眾多強勁對手中脫穎而出，用更好的表現奪得金牌。

▲人口1.251億的日本，竟然在獎牌榜衝上第3名，總計拿下20金27銀24銅。（圖／美聯社／達志影像）
▲人口1.251億的日本，竟然在獎牌榜衝上第3名，總計拿下20金27銀24銅。（圖／美聯社／達志影像）
▲北口榛花順利拿下除了馬拉松以外，日本選手史上第一面的女子田徑金牌，也是日本首面「田賽」金牌。（圖／美聯社／達志影像）
▲北口榛花順利拿下除了馬拉松以外，日本選手史上第一面的女子田徑金牌，也是日本首面「田賽」金牌。（圖／美聯社／達志影像）

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