劉品言帶愛犬入住民宿 半夜熟睡竟遭「老闆」曾少宗狂舔手指
劉品言和曾少宗在驚悚短影音台劇《都市懼集》中主演的「寵物友善」嚇壞一票網友，劇中劉品言獨自帶著愛犬入住民宿後，竟在半夜熟睡時遭噁心的民宿主人曾少宗狂舔手指，細思極恐情節也讓兩人直呼超有投射感。
記者李欣容／台北報導
愛旅遊防備心強 被民宿老闆舔手指太噁！
對於劇情，劉品言說：「因為我算是滿常獨自出去旅遊的人，所以也確實很常一個人Check-in民宿、飯店，但我的個性是防備心比較強的，所以我會注意更多外宿的細節，例如房門有沒有鎖好、我的個人安全等等。」曾少宗則表示：「人跟人相處時，永遠不知道對方在你面前笑的時候，背後的他在想什麼，我這個角色就是這樣的感覺，看似無害又善良的老闆，背後有著不為人知的祕密，人性的陰暗面才是最可怕的。」
曾沛慈黑化第一名 粉絲不能接受
值得一提的是，《都市懼集》自七月開播以來，搭配觀眾每日在「金懼獎」網頁票選出最恐懼的一集，最終由曾沛慈主演的「夜店」登上排行榜TOP 1，劇中她鎖定在夜店外醉倒的女子下手，成為瞬間「黑化」的恐怖人物，表情秒切換讓網友嚇喊：「曾沛慈一臉好人樣，結果反轉猝不及防！」「還我可愛的沛慈姐姐」。
對於獲選為最恐懼的一集，曾沛慈有感而發表示：「其實在生活周遭天天都會有讓人發毛的『都市懼集』恐怖情節，那些你以為的日常，卻無法預料到接下來會發生什麼事，以及對一些事情半信半疑的感受，我想夜店這集故事帶給大家的衝擊就是人性的黑暗面，也謝謝被我嚇到的觀眾們投給夜店這一集！讓黑化的我被大家注意到。」此外，《都市懼集》自8月11日起將以六大單元結合未曝光小彩蛋一次上架，觀眾可一口氣追完呈現潛藏恐懼的六大都市樣貌，包括〈大眾運輸〉、〈夜生活〉、〈公寓〉、〈辦公大樓〉、〈商圈〉、〈住宿〉六大單元、一共34篇「沒有鬼的恐怖故事」。