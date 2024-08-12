完善治水對策　黃偉哲向中央爭取經費60億元

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凱米颱風帶來的平地累積雨量超過莫拉克颱風的紀錄，其時雨量及3小時累積雨量更係歷年颱風豪雨之最。依水利署公告的積淹水面積約335公頃，對比莫拉克颱風淹水面積為55,000公頃、0823豪雨淹水面積9,997公頃，所幸轄內64座抽水站及492臺大型移動式抽水機全力投入運轉協助排水，並啟動仁德、蘇厝等24座滯洪池協助滯洪，更將北安商60滯洪池及停20抽水站前池提前啟用，全體動員戮力排除積淹水情況。頃，淹水面積已大幅降低，並且退水時間也更快。
整體而言，治水成效有所發揮，如原屬於逢雨必淹的地區，成功抵禦有效發揮治水成效，如三爺溪流域周邊(包括太乙工業區、中華醫事科技大學、崑山科技大學等)在這次凱米颱風的豪雨轟炸之下，皆無傳出積淹水情況。此外，安南區十二佃聚落、北門區三寮灣社區及錦湖社區、將軍區青鯤鯓社區、學甲區新舊渡子頭社區以及學甲北側市區等也發揮出良好防洪成效。
黃偉哲也於8月2日邀集經濟部水利署共同商討凱米颱風後的防洪與治水對策，預計申請經費補助約37.2億元，水利署已承諾將採移緩濟急方式加速核定補助經費，全力支持地方易淹水地區的防洪工作。另外，在內政部國土署部分，預計爭取經費為22.8億元，目前也在積極爭取中，亦已於行政院會提出補助計畫。
另外，為改善柳營區八翁里及周邊酪農區每逢颱風豪雨期間經常造成積淹水情況，南市府獲得經濟部水利署補助及市府自籌總經費合計2.94億元建置排水系統站體及箱涵，今天舉辦竣工典禮，完工後的八老爺抽水站可保護柳營八翁地區約560戶住戶，以及經濟重要產業酪農區327公頃。
水利局指出，柳營區八翁里社區及酪農區因地勢最為低窪，歷年常有積淹水問題，為改善此淹水情事，積極向經濟部水利署爭取包含工程及用地經費達2.55億元預算，地方配合款0.39億元，辦理興建8cms抽水站(含6cms抽水機組)、蓄洪量30,000噸滯洪池工程及引流箱涵887公尺；工程於111年2月開工，於今(113)年6月完工。
「八老爺抽水站」，抽水站體為地下二層及地上二層結構，配合抽水站設置，亦興建1.5公頃蓄洪量30,000立方公尺滯洪池1座及分流箱涵877公尺。水利局表示，若龜子港外水位過高時，可將八老爺排水水量分流至滯洪池協助抽排，計畫可削減約20.6cms洪峰流量。