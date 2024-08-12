柯文哲突偕黃國昌直播想止血 自稱「識人不明」還好真相大白
民眾黨主席柯文哲捲入政治獻金申報不實風暴，下午召開記者會強調是簽證會計師端木正擅自「自行調節」、灌帳到木可、尼奧跟時樂公司導致問題。黨部晚間突然宣布柯文哲要上立委黃國昌的直播，柯文哲強調，他的確犯了錯誤，就是key帳跟查帳不該是同一組，還有就是「識人不明」，他聽了一堆理由都不是理由，不過，他也認為終於「真相大白」，事實就是便宜行事釀禍。
記者林詠青／台北報導
柯文哲在黃國昌的直播節目表示，當聽到尼奧公司發聲明表示有申報不實問題，他第一個反應就是「這怎麼可能？發生什麼事？」於是要團隊查一查怎麼一回事。憑證拿出來一筆筆查之後，「有憑證沒輸進去，就知道大概怎麼一回事了」。
柯文哲重申「乳酪理論」，就是每個地方都有錯就穿過去了。他昨晚已經在寫檢討報告，第一點就是，如果重來一遍，競選總部組成要嘛多一點人，要嘛混合編組。當時只想人力精簡能委外就委外，「當時心態就是說，花錢找會計師處理他應該處理好」。但其實核心業務還是應該留在團隊。
柯文哲進一步解釋，「還有一點是我們識人不明，你有問題你要講啊！我後來聽了一大堆理由都不是理由。」柯文哲說，會計師端木正key帳進來，財務部也沒有check。
原本大家以為監察院只會關心進帳的部分，過去他選舉也被查過進帳，還挨罰30幾萬，支出以前監察院沒在看。「他們怎樣？講了你都不相信！他們覺得總數對就好了，看最後差多少錢就灌到大筆的。」沒想到端木正灌帳灌到人家公司，「人家一定跳起來」，故事就這麼簡單。