《閃亮西瓜》封黑馬韓劇！崔顯旭追校花薛仁雅　本人曝女神真面目

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故事描述出身於聾啞家庭的男主角厲雲，全家人靠他與外界溝通，偶然意外穿越時空回到過去，遇到和他同齡的18歲父親，展開一段奇幻青春熱血故事。崔顯旭在劇中的角色充滿熱血、活力充沛，他形容就像《灌籃高手》中的櫻木花道一樣，也因此被同劇演員視為現場的氣氛製造者，崔顯旭卻苦笑，能量爆發完精疲力竭，回家後都會癱軟成一團沒力。
厲雲拿到劇本時曾邊看邊哽咽，甚至泣不成聲。實際在拍攝一場與聾啞父親的對戲時，厲雲難掩情緒，一度因無法接話而NG好幾次，頻頻向工作人員道歉。由於角色及故事背景的關係，在拍攝期間不僅有手語老師，吉他老師也隨時在旁指導，厲雲及崔顯旭，開拍前接受了2到3個月的音樂課程；劇中有一場在街頭表演的情節，厲雲笑說，如果這場戲他沒有戴口罩的話，他可能會想逃回家，因為在大庭廣眾之下表演實在太害羞了。
哭泣時先拿鏡子看 女神薛仁雅也有這怪癖
宣傳受訪時，談到演員們會不會對著鏡子表演，大家不約而同表示，會為了這件事照鏡子！崔顯旭透露他在高中時曾和媽媽吵架，痛哭後好奇自己的哭相，因此照鏡子看是什麼模樣，一番話立刻讓厲雲等人頻點頭，原來大家都有過這經驗，薛仁雅也自曝，曾用手機自拍模式偷窺自己的哭泣模樣。