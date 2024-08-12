柯文哲臉書致歉「非蓄意的欺騙」！喊從錯誤中學習：不會被擊垮
民眾黨主席柯文哲身陷總統大選政治獻金「做假帳」疑雲，今（12）日親上火線召開記者會，直指主要錯誤為會計師端木正以「時間來不及」為由，將漏報的2000多萬元擅自調節成9筆申報，才發生做假帳情況；晚間，他也再次在臉書上發文，向支持者致歉，並強調會從錯誤中學習， 以更高標準自我要求，「我們會反省改進、持續進步，不讓支持者失望，我們也不能被任何挫折擊垮。」
記者林莞茜／綜合報導
柯文哲指出，當公布政治獻金資料後，承包我們競選活動的廠商發出聲明，指控團隊的政治獻金申報不實，讓他深感錯愕，因此在周末假日時間，召集會計師、競選團隊的相關人員，逐筆查對。兩天下來，他們找出會計師漏報的1817萬支出單據，收款的廠商、時間、金額、金流都有，每一筆都是用於競選活動，沒有流入個人口袋。記者會上也將單據全部攤開供大眾檢視。
柯文哲坦承，在競總將所有憑証交給會計師處理之後，去監察院申報時就也沒有再做最後的檢查，儘管「漏報」、「短差」、到「虛報」，競選團隊事前並不知情，但也有應盡的責任，目前團隊已經清查競選支出40萬以上之單據，接下來還要加緊腳步，清查所有單據，並追究會計師法律責任。
柯文哲說，他的人生一路走來，各種挫折與打擊從沒少過，ㄣ這一次各種陰謀論齊發，但我仍寧可相信，這是來自人性的惰性，便宜行事造成的，而非蓄意的欺騙。」，他也不會因此失去對人的信任，也不會讓自己被擊垮，他會更努力的完成支持者的託付、對美好台灣的期待。
最後，柯文哲致歉「很抱歉這一次我們沒有做好」，但是也強調會繼續努力，繼續前進。