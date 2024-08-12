黃國昌不信錢落柯文哲私人口袋原因曝光 跟小蔥一人500抖內有關
民眾黨立委黃國昌今（12）晚直播邀請黨主席柯文哲當來賓，他自陳第一時間不相信柯競辦的錢會流入私人口袋的原因，就是自己當初為了舉辦民眾開講活動，發起一人500元直播抖內，後來辦活動自己先墊了一堆錢，要報帳程序非常繁瑣，因此他不相信，能隨便從柯競辦拿到錢。
記者林詠青／台北報導
黃國昌指出，他入黨後為了辦活動，不想給競選總部造成財務負擔，發起「500計畫」，網友一人捐500，因為要拿這筆錢辦民眾開講。直播當晚他很感動，因為他很喜歡小額捐款的意義，一萬人捐500比一個人捐500萬更好，「這是我的信念」。
黃國昌說，後來辦活動要先付廠商訂金，他還先墊了一堆錢，活動結束後要跟柯競辦請款的時候程序很繁複，「我的同仁要等到活動辦完跟廠商拿到單據報完以後，錢才會下來。」因為他有這樣的經驗，所以不相信能隨便從競總拿到錢。
黃國昌表示，自己週日晚間聽同仁說明政治獻金申報不實的查帳狀況後，「整個人都呆了」，怎麼會有便宜行事到這種程度的事。他表示，柯競辦當時的做法是所有單據整理好直接送給查帳的會計師讓他登打，因此登打帳務的人跟事後查核的人絕對不可以是同一組，競選總部內部應該要有一套自己完整的帳才對。