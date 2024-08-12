《英雄聯盟》賽評失言！拿選手ID玩諧音梗喊「NMSL」 官方致歉了
《英雄聯盟》PCS夏季季後賽正在火熱進行中，大洋洲LCO、日本LJL兩大賽區的前幾名也飛來台灣，爭取英雄聯盟世界賽的席位。不過昨（11）日賽事中，賽評Chawy在播報時突然將大洋洲選手Leemas的名字拿來玩諧音梗，引發兩派輿論，對此，PCS官方也正式道歉了。
記者潘毅／綜合報導
昨（11）日PCS正在進行第一階段淘汰賽，由大洋洲第一種子GZ對上香港戰隊FAK，結果比賽中FAK執行一個下路塔殺戰術，最終完美收下下路兩個人頭，由於戰況過於激烈，也讓本來就以奔放式播報走紅的賽評Chawy，直接拿大洋洲AD選手Leemas的ID開玩笑，在塔殺完成時高呼「Leemas死了」，就像遊戲玩家常用「NMSL（你媽X了）」的諧音。
而比賽結束後，Chawy也在個人的粉絲專頁上致歉，「今天在轉播台上玩笑玩過頭了，非常抱歉帶給大家不恰當的轉播內容，之後會引以為戒，為大家送上更多良好的轉播，同時也向今天兩隊選手與戰隊致歉」，同時也將當天播報的薪資全數捐出。
PCS賽事官方也在稍早於全平台上，用所有語言向觀眾們致歉，「我們了解 Chawy 在昨日 GZ 對陣 FAK 比賽中發表了不當玩笑。這一言論已超出我們所認可的範疇，並不符合我們所秉持的價值觀。我們感謝 Chawy 主動公開道歉並承擔責任。我們已對其發出嚴厲警告，並將繼續與他以及所有主播賽評持續合作，以確保為觀眾和選手創造一個尊重且包容的環境。」
事實上，英雄聯盟台灣玩家的社群風氣，一直以來都對於賽事播報中，主播賽評開玩笑尺度接受程度較高，但這次事件涉及了澳洲隊伍，也讓部分網友認為，這次賽評Chawy確實有道歉的必要性。