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黃子佼少女不雅片竟有41部！最小僅11歲　微風女神1舉動怒氣外漏

▲黃子佼（左圖）被爆出其中有41名受害者都是未成年，其中最小的才11歲，「微風女神」郭源元（右圖）在黃子佼的新聞按下「怒」的表情符號，表達自己的不滿。（圖／資料照、郭元源IG）
▲黃子佼（左圖）被爆出其中有41名受害者都是未成年，其中最小的才11歲，「微風女神」郭源元（右圖）在黃子佼的新聞按下「怒」的表情符號，表達自己的不滿。（圖／資料照、郭元源IG）

記者吳昕蓓／綜合報導

黃子佼被控非法持有未成年偷拍性影像，被依兒童及少年性剝削防制條例「無正當理由持有少年性影像罪」起訴，被爆出其中有41名受害者都是未成年，其中最小的才11歲，今（12）日黃子佼現身台北地方法院開庭。對此，「微風女神」郭源元也在黃子佼的新聞按下「怒」的表情符號，表達自己的不滿。

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▲黃子佼,台北地院,未成年性影像,出庭。（圖／NOWnews攝影中心）
▲今（12）日黃子佼現身台北地方法院開庭。（圖／NOWnews攝影中心）
黃子佼持有41部未成年影像　郭源元按「怒」表情符號

黃子佼涉嫌非法持有未成年偷拍性影像，還是知名偷拍論壇「創意私房」的高級會員，持有7部未成年少女的不雅片，沒想到隨著調查出爐，發現未成年影像其實共有41部，其中最小的才11歲，目前檢方已向法院申請併案審理，今日黃子佼現身北院，在保鑣的護送下，全程不發一語。

各家媒體爭相報導黃子佼的最新動態，對此郭源元也在臉書的新聞底下按下怒。事實上，郭源元去年（2023）也曾以長文揭發陳建州，指對方連哄帶騙把自己帶回家，差點就遭到性侵得逞，並稱發文是不想讓第一位爆料者大牙獨自面對，她也坦言在爆料後也收到許多威脅訊息，但卻也因此得到許多支持。

▲郭源元去年因性騷案收到恐怖照片的死亡威脅。（圖／記者陳明中攝影）
▲郭源元在受訪時透露，去年因性騷案收到恐怖照片的死亡威脅。（圖／資料照）
郭源元爆料為挺大牙　遭范瑋琪反駁不以為意

郭源元當時挺身而出後，一度被范瑋琪反駁，指家裡只有一張床，今年（2024）初她被問及對范瑋琪的看法，不以為意表示：「我發了3000多字的文後，認為已經明確表達想法，這以外的事情，我覺得就不關我的事了。」強調自己發文時就有覺悟會受到攻擊，因此心情沒有受到太大影響。

※【NOWnews 今日新聞】提醒：如果您或家人、朋友遭受家庭暴力、性侵害或性騷擾的困擾，或是您知道有兒童、少年、老人或身心障礙者受到身心虐待、疏忽或其他嚴重傷害其身心發展的行為，請主動撥113，透過專業社工員處理，救援受虐者脫離危機。
※ 拒絕暴力請撥打：113、110
 

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