黃子佼少女不雅片竟有41部！最小僅11歲　微風女神1舉動怒氣外漏

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黃子佼涉嫌非法持有未成年偷拍性影像，還是知名偷拍論壇「創意私房」的高級會員，持有7部未成年少女的不雅片，沒想到隨著調查出爐，發現未成年影像其實共有41部，其中最小的才11歲，目前檢方已向法院申請併案審理，今日黃子佼現身北院，在保鑣的護送下，全程不發一語。
各家媒體爭相報導黃子佼的最新動態，對此郭源元也在臉書的新聞底下按下怒。事實上，郭源元去年（2023）也曾以長文揭發陳建州，指對方連哄帶騙把自己帶回家，差點就遭到性侵得逞，並稱發文是不想讓第一位爆料者大牙獨自面對，她也坦言在爆料後也收到許多威脅訊息，但卻也因此得到許多支持。
郭源元爆料為挺大牙 遭范瑋琪反駁不以為意
郭源元當時挺身而出後，一度被范瑋琪反駁，指家裡只有一張床，今年（2024）初她被問及對范瑋琪的看法，不以為意表示：「我發了3000多字的文後，認為已經明確表達想法，這以外的事情，我覺得就不關我的事了。」強調自己發文時就有覺悟會受到攻擊，因此心情沒有受到太大影響。
※【NOWnews 今日新聞】提醒：如果您或家人、朋友遭受家庭暴力、性侵害或性騷擾的困擾，或是您知道有兒童、少年、老人或身心障礙者受到身心虐待、疏忽或其他嚴重傷害其身心發展的行為，請主動撥113，透過專業社工員處理，救援受虐者脫離危機。
※ 拒絕暴力請撥打：113、110