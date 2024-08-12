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羅時豐清空YT發聲了！侄子已獨當一面：大家各自安好

▲羅時豐和侄子鬧翻，將YouTube頻道清空，今（12）日晚間他發出聲明表示，和侄子將來各自安好。（圖／翻攝自羅時豐臉書）
▲羅時豐和侄子鬧翻，將YouTube頻道清空，今（12）日晚間他發出聲明表示，和侄子將來各自安好。（圖／翻攝自羅時豐臉書）

記者李欣容／台北報導

台語歌手羅時豐和侄子張敏慎過去合作經營《羅時豐D.L 不務正YA》YouTube頻道，累積78萬粉絲訂閱，但如今卻因為拆夥關係，在11日下架頻道所有影片，稍早羅時豐在臉書發聲明，表示侄子已經能獨當一面，未來各自安好。

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羅時豐臉書聲明文：「這幾年頻道經過團隊夥伴的努力及粉絲的支持，讓我們有不錯的成績與關注，衷心感謝一路的陪伴。影片下架之事礙於法規（附圖）我也同樣感到不捨。侄子如今已獨當一面，會繼續用這些平台去做他想做的事情，未來大家各自努力且安好。不好意思，這幾天佔用了媒體資源，非常抱歉，最後表示祝福也謝謝大家關心。」

▲羅時豐聲明。（圖／翻攝自羅時豐臉書）
▲羅時豐發表聲明，和侄子拆夥，未來各自安好。（圖／翻攝自羅時豐臉書）
影片無預警下架　粉絲震驚不已

羅時豐公司9日無預警宣布頻道管理團隊異動的消息，表示因為版權等問題，之前拍攝的影片要全數下架，臉書、IG、抖音等社群平台照片、影音也會全數清空。之後羅時豐將繼續出現在公司的另一頻道《大牛比較懶》中，和謝毅宏、吳秉辰搭檔合作；雖聲明沒有明說，但明顯是要與侄子張敏慎做切割，頻道拆夥內幕也掀起粉絲關注。

羅時豐和《不務正YA》頻道拆夥　外甥代回應：大家各自安好

今（12）日謝毅宏出席活動、面對媒體提問時就表示：「姑丈有交代，目前沒事，大家就各自安好。」針對外界的關心，謝毅宏說家裡氣氛都還好，主要是希望網路上不要出現謾罵的聲音，大家可以心平氣和的討論：「因為這組合大家是喜歡的！相信更多是不捨，希望先各自安好，後續有什麼消息大家可以等待」。被問到是否還有和表哥張敏慎聯絡時，謝毅宏也低調說都有聯繫。

張敏慎日前也透過臉書帳號「我是侄子」發文：「『不務正YA頻道』一直以來，每集都是我親自操刀把關，更是用無數個熬夜的夜晚、拋家棄子到處拍攝，利用自己的力量協助店家，傻傻相信『善的循環』⋯用命換來的珍貴影片。未來，我會繼續經營『不務正YA頻道』與製作，頻道是我的啦！心中的善良與愛與初衷，從來沒有消失過，只是留優汰劣罷了。」

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