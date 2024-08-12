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南巿府結合企業邀家扶兒少共餐　黃偉哲感謝送愛守護臺南

▲市長黃偉哲於中秋節前夕參與「饗食天堂與家扶基金會 翻轉孩子未來 饗和你來關愛」活動，並與家扶中心兒少一同共餐。(圖／台南市政府提供)
▲市長黃偉哲於中秋節前夕參與「饗食天堂與家扶基金會 翻轉孩子未來 饗和你來關愛」活動，並與家扶中心兒少一同共餐。(圖／台南市政府提供)

記者郭俊暉／台南報導

為響應臺南市政府「照顧弱勢優先」的施政理念，饗賓餐旅事業股份有限公司舉辦「饗食天堂與家扶基金會 翻轉孩子未來 饗和你來關愛」活動，邀請南、北台南家扶中心服務的經濟弱勢家庭兒少與家長約100位，享受豐盛的一餐及手作甜點體驗。市長黃偉哲今(12)日在出席活動時也期許未來有更多民間團體、企業行號，共同響應成為弱勢的守護者。 

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▲此次活動適逢台南市芒果產季，市長黃偉哲也化身主廚，帶領小朋友手作甜點體驗。(圖／台南市政府提供)
▲此次活動適逢台南市芒果產季，市長黃偉哲也化身主廚，帶領小朋友手作甜點體驗。(圖／台南市政府提供)
黃偉哲今天在社會局長盧禹璁陪同下出席「饗食天堂與家扶基金會 翻轉孩子未來 饗和你來關愛」活動與兒少同樂，同時致贈感謝狀給饗賓餐旅事業股份有限公司，由資深經理林賢哲代表接受。

▲黃偉哲今天致贈感謝狀給饗賓餐旅事業股份有限公司，由資深經理林賢哲代表接受。(圖／台南市政府提供)
▲黃偉哲今天致贈感謝狀給饗賓餐旅事業股份有限公司，由資深經理林賢哲代表接受。(圖／台南市政府提供)
黃偉哲表示，臺南是很溫暖的城市，感謝響食天堂與家扶基金會，於中秋節前夕攜手舉辦這場公益活動，提供許多家扶兒難忘的下午餐，同時也感受到現場大小朋友都非常開心地享用這豐盛的一餐。

黃偉哲指出，南台南及北台南家扶中心長期以來對臺南市經濟弱勢兒少提供悉心照顧，為許多家庭帶來了希望和支持，是臺南在地不可或缺的專業社福團體。政府的力量有限，民間單位力量無窮，感謝饗賓餐旅事業股份有限公司長期樂於公益，期待透過這次公益活動之辦理，推展公私協力，形成善的循環，創造愛心資源最大效益，市府未來也會持續積極連結各界資源，以更有效結合民間資源，讓臺南充滿溫暖。

今天的活動適逢台南市芒果產季，特別結合農業局南得極品標章業者的優質芒果，帶領兒少們進行手作甜點體驗，讓他們自己動手DIY裝飾芒果奶酪。甜蜜的水果，展開了孩子的笑靨，黃偉哲也呼籲大家多多支持在地農產品，不僅能享受到當季新鮮的美味，更能照顧在地農民。

社會局長盧禹璁指出，今年度南、北台南家扶中心共服務1,706戶經濟弱勢家庭，扶助兒少總數達2,736位，其中有許多市府家防中心或本局社福中心服務在案的服務對象，南、北台南家扶中心與市府共同照顧本市弱勢兒少與家庭，在孩子們的心中種下了希望的種子，讓他們在溫暖中成長。

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