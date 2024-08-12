蒲亭喊話俄國防部「把敵人全部驅逐出去」 批烏克蘭軍隊製造動亂
烏克蘭軍隊近期跨境攻入俄羅斯西部庫斯克州（Kursk），當地州長史米爾諾夫（Alexei Smirnov）週一表示，軍隊造成的平民死亡數已增至12人、傷者增至121人，俄羅斯總統蒲亭則稱烏克蘭此舉是為了在之後的和平談判取得更多籌碼，還希望引起俄羅斯境內發生動亂。
國際中心楊智傑／綜合報導
根據《法新社》、《路透社》報導，庫斯克州州長史米爾諾夫今（12）偕同其他州長與總統蒲亭（Vladimir Putin）召開線上會議，他稱當地仍有超過5萬9000人尚待撤離，直到今天已經有超過12萬人離開庫斯克州與前線地區，而烏軍已經控制了該州28個村莊，造成12名居民死亡，到目前為止還有121人受傷。
俄羅斯國防部12日證實「烏軍已經往俄羅斯境內推進30公里」。對此，俄羅斯總統普丁12日在一場會議上表示，烏克蘭此舉除了想引起俄羅斯境內發生動亂外，也為了在未來可能舉辦的和平談判中取得更多籌碼。
在這場蒲亭與地方官員、國防機構官員出席的國安會議上，史米爾諾夫還報告表示，烏克蘭軍方再度朝邊境推進12公里，蒲亭則表示烏克蘭的攻勢證實基輔當局試圖在未來可能舉辦的和平談判中「取得更多談判籌碼」，還期望能藉這次襲擊引起俄羅斯當地的動亂，「這很清楚展示，為何基輔政府還要拒絕我們提出的和談提議」。
蒲亭告訴在場官員，烏軍的行為旨在破壞俄羅斯邊境穩定，進而影響克宮政局，而俄羅斯國防部的主要任務就是「把敵人全部驅逐出去」，還稱烏軍是不可能實現任何目標，只會讓更多民眾自願加入軍隊保衛家園，最終讓俄軍取得勝利。