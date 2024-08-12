國小籃球夏季聯賽／安坑女籃20分大逆轉！光華男籃挺過不適闖8強

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大智國小以分組龍頭之姿晉級，對手高峰國小雖然身材劣勢，靠著防守反擊攻城掠地，最終33：11力克新竹市高峰國小，教練陳潔庭賽後笑說：「我們的孩子實在都太瘦小了，經常被別人以為是舞蹈班，所以我們只能靠防守了。」
大智國小還有個傳統，就是每年暑假比賽一律都穿練習衣，通過教練考驗的學生才能獲得正式球衣，無論誰都一樣，「這是從創隊總教練傳下來的，希望小朋友不要太理所當然，並且珍惜自己的機會。」陳潔庭說。
大智林子涵目前身高130公分、體重僅22公斤，幾乎是陣中最迷你的球員，但她防守積極，還是進攻發動機，她說喜歡聽到投進球時「唰」的聲音，所以對今天只得到4分不甚滿意，在一旁的陳潔庭笑說：「她不會在大家面前表現出懊惱，但她媽媽其實都會跟我講，是個小小完美主義者。」
安坑克服20分落後 吳念靜快攻頻搶分
另一場女子組的新北市安坑國小則是上演超級大逆轉，原本被雲林縣立仁國小的全場壓迫、包夾壓制到落後20分，但安坑第三節尾聲至第四節也施展「零分戰術」壓迫防守，果真拉出16：0攻勢，終場32：26晉級八強。
「賽前有跟大家說這場是淘汰賽，但不要有壓力，壓力只有在我身上，很高興她們都有聽進去，希望她們這個階段能開心打球、健康運動就好。」安坑教練楊孟翰說。
安坑六年級吳念靜可說是逆轉功臣之一，145公分高的她追分階段不斷攻擊籃框，第四節還完成關鍵的抄截後快攻上籃，「我去年就跟著學姐比賽，可能比較看慣這種場面，其實那次抄截我滿緊張的，很怕犯規會中斷球隊氣勢，還好有成功。」吳念靜最近喜迎新生弟弟，姊弟倆都是龍年寶寶，她笑說很期待弟弟長大，「我想帶他打籃球，看我能欺負他到幾歲。」
全隊遭遇腸胃炎 克服不適闖8強
五年級男子組賽事，高雄市光華國小第四節驚險穩住領先優勢，以41：32擊敗苗栗縣大同國小，挺進八強。由於大會在此役比賽場地大智國小有安排直播，賽事稍有延宕，多等了一個小時才開賽，教練謝秉叡笑說大家越等越緊張。
「這是我們這批五年級第一次出來比賽，有些小孩子甚至是第一次離開高雄，難免有點忐忑。」謝秉叡透露，前陣子比賽時全隊集體腸胃炎，嚴重影響體能，「應該是在飯店吃壞肚子，因為其他球隊也發生類似狀況，來台中後才慢慢好轉，其實滿心疼的，辛苦他們了。」
另外，謝秉叡賽前特地叮囑球員大會規定，不能干擾對手罰球，雙方也都很守規矩，以球會友。「聽到有這條規定的時候其實我很開心，因為這也是我的教育理念，我一直都跟大家說，不要太在意輸贏，你們上場目標就是把球放進籃框，不要做些影響別人的事，很高興孩子們都很乖。」謝秉叡說。