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影／富邦悍將陳金鋒抗議全壘打誤判！球迷狠酸9年前彭政閔二壘打

▲中信兄弟二軍主帥彭政閔，9年前敲潘威倫二壘安打，被網友認為應該要是全壘打。（圖／兄弟提供）
▲中信兄弟二軍主帥彭政閔，9年前敲潘威倫二壘安打，被網友認為應該要是全壘打。（圖／兄弟提供）

實習記者張叡誠/綜合報導

中職富邦悍將8月11日對戰味全龍，第3局味全龍隊吉力吉撈．鞏冠敲出中外野深遠飛球，小白球在中外野全壘打牆黃色護墊上彈了兩下後又彈回場內，當時經過電視輔助判決改判全壘打，造成陳金鋒總教練被趕出場，也讓球迷氣炸。不過賽後聯盟收到富邦悍將申訴，重新檢視畫面後認定該球確實是「小房間」誤判，應為二壘安打，但已經有球迷挖出中信兄弟二軍總教練「恰恰」彭政閔9年前對戰潘威倫，曾敲出一支二壘安打，笑稱小房間是不是該還彭政閔這支「被沒收的全壘打」引發許多討論。

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恰恰的二壘安打　被球迷調侃應該是全壘打

2015年5月28日，當時三局上兄弟打者彭政閔在面對統一獅投手潘威倫，扛出了一發中外野深遠飛球，小白球在中外野全壘打牆黃色護墊上彈了兩下後又彈回場內裁判第一時間認定是一支二壘安打，兄弟也立刻提出電視輔助判決結果維持原判，當時轉播的球評也說道這是「相當正確的判決」，當時的情況與11日吉力吉撈．鞏冠的深遠飛球可說是一模一樣，但技術室的審判委員卻做出了不同的判定。

事實上，根據中職裁判規則補述4.02(D)(3)：「界內飛球於飛翔狀態飛出場外，則判定為全壘打，如落在全壘打牆最上沿之平台，彈出場外則判定全壘打，彈回場內則比賽進行中。若停留或夾於全壘打牆上沿，則判定為二壘安打，比賽停止球。」

9年前彭政閔的深遠飛球與11日吉力吉撈．鞏冠的深遠飛球後續第二次在護墊上彈跳後都彈回場內，但小房間經過電視輔助後不同的判決，聯盟應該要好好審視技術室的審判委員判定，也要增加轉播攝影機等，才可能避免爭議再度發生。

對此，中職會長蔡其昌也在網路上回應問題，他表示：「聯盟需要改革」，也提出未來需要約800萬的經費，可以改進裁判的素質跟培養新進，此外，攝影機部分，也希望可以增加主場設備，但也需要時間。

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▲中信兄弟二軍主帥彭政閔，9年前敲潘威倫二壘安打，被網友認為應該要改判成全壘打。（圖／NOWnews資料照）

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