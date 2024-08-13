大聯盟週報Week19／大谷陷入低潮、貝茲歸隊　索托25歲轟遍全30隊

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周日之戰，洛杉磯道奇隊靠著Teoscar Hernandez在10局下擊出再見安打，以6比5氣走匹茲堡海盜，但大谷翔平6打數只敲出1支安打，打擊率下降到0.298，在4月5日之後首度掉到3成以下。但好消息是，因傷休兵2個月的開路先鋒貝茲要回來了，他將在周一（台灣時間8月13日早上8點10分）對密爾瓦基釀酒人之戰，擔任先發右外野手。
進入8月之後，大谷的打擊狀況相當不理想，9場比賽在39打數只敲出7支安打，連四壞球都只選到2次，打擊率/上壘率/長打率僅0.179/0.214/0.487，如果再加上7月最後3戰都未敲安，就是近12戰中只在50打數中敲出7支安打，唯一比較有斬獲的是盜壘， 在這12場比賽中完成6次。
大谷的OPS（上壘率+長打率）也面臨跌破1的危機，周日過後掉到1.001，是他在6月19日之後最低的數據。但最嚴重的問題是，大谷在這一戰中，一共有4次在得點圈有人時上場打擊，結果全都出局，得點圈打擊率再降到0.231。
值得一提的是，大谷本季所敲出的35支全壘打中，有22支是陽春彈， 11支是一壘有人時的2分彈，僅2轟是在得點圈有人時出現，得點圈時的OPS值0.694也遠不如無人在壘時的1.057，以及一壘有人時的1.167。
大谷在得點圈的打擊效率不理想，成為媒體間的熱門話題，道奇總教練羅伯茲（Dave Roberts）認為大谷在有得分機會時上場打擊，揮棒似乎很容易變得太用力，「當我們必須拿下1分時，其實只有一個外野高飛球就好，而非全壘打。而當他在揮棒後，往往不是揮空就是打成界外球，看得出有點揮得太過用力了。」
6月16日因手部骨折進入傷兵名單之前，貝茲還是大谷競爭國聯年度MVP的重要對手，雖然他的出賽數停留在72場，但OPS值高達0.893，保送40次多多34次三振，本壘板紀律極佳，另有9次盜壘成功，做為開路先鋒，可以說是道奇在國聯西區稱霸的關鍵人物之一。
道奇近況不是太理想，雖然仍是國聯西區龍頭，但領先亞歷桑納響尾蛇與聖地牙哥教士的場數只剩下3.5，貝茲的回歸可以說是相當及時。沒有意外的話，貝茲將繼續擔任開路先鋒，讓大谷回到前半季所擔任的第2棒任務。
值得注意的是貝茲回歸後的守備位置。
在2023年之前，貝茲沒有擔任過游擊手，前次守游擊得追溯到高中時期了，甚至在2022年，他不管在紅襪還是道奇，連守二壘都只能算是插花，一般對他的印象都是金手套等級的外野手。
2023年，貝茲雖然還是以右外野為主，守備場數107，但羅伯茲開始增加他的內野守備份量，二壘出賽70場，甚至讓他首度在大聯盟守游擊，全季就守了16場。「實驗」夠了，羅伯茲覺得貝茲天生的運動神經足以讓他扛下重任，於是在開幕戰中，賦予先發游擊手重任，在受傷之前，貝茲游擊出賽65場、二壘16場，本季沒守過外野。
貝茲在游擊的守備局數達531.1，有245次守備機會，守備率0.963，守備範圍大且穩定，很難想像他才是生涯第一季擔任全職游擊手。但這次回歸，道奇內部針對他的守備位置進行了多次討論，最終決定是回到右外野。
最重要的是游擊暫時不缺人手，目前的主戰游擊手羅哈斯（Miguel Rojas）表現出色，另外還有3人能守游擊，反而是外野陣容表現不穩，扣除掉主砲賀南德茲（Teoscar Hernández），其他外野手加起來打擊率僅0.201。
對全30隊都開轟2年來第14人 索托25歲達標史上最年輕
周日在主場對上德州遊騎兵，紐約洋基隊以8比7獲勝，拿下第70勝，與巴爾的摩金鶯同居美聯東區首位，而其中幾位主力打者更是大進補。
「法官」賈吉3打數3安打，包括本季第42轟、生涯第299轟，即將成為300轟打者，老將史坦頓（Giancarlo Stanton）同樣開轟，在生涯15季中打下第13個20轟球季，索托（Juan Soto）更有單場雙響砲，本季補足30轟，並完成對全30隊都開轟的成就。
要達成對所有球隊都開轟的紀錄，在早期難度的確相當高，首先該球員不能只待在同一支球隊，再者在跨聯盟賽啟用前，美聯與國聯除非是在世界大賽，幾乎沒有在例行賽交手的機會，所以首位這項紀錄還是等到2000年由芝加哥小熊隊的希爾（Glenallen Hill）才首次達標。
但是索托周日的成就，似乎就不是那麼稀奇了。2023年以後，大聯盟採用平衡賽制，任何一隊對其他29隊的對戰場數差不了多少，幾乎等於是打破了國聯與美聯的隔閡，在2023年就有10位打者完成對全30隊開轟，包括剛剛退休的龍戈利亞（Evan Longoria），索托則是今年第4位達標的選手。
但值得一提的是，索托才25歲，是完成對30隊開轟紀錄最年輕的一位， 而他也生涯已經累積190轟，有機會在26歲（生日10月25日）之前完成200轟。
迪拉克魯茲即將達成20轟60盜 大谷搶年度MVP出現強力競爭對手
22歲的辛辛那提紅人隊游擊手迪拉克魯茲（Elly De La Cruz）只要再完成一次盜壘成功，就能成為現代棒球（1900年以後）史上第5完完成單季「20轟+60盜」的選手。而他在最近7場比賽中，有2場敲出4支安打，3場敲出至少3支安打，權威數據網站FanGraphs版本的WAR值（Wins Above Replacement，代表比替代選手所能多貢獻的勝場數）默默地升到5.6，與大谷翔平並列國聯第一。
紅人隊已經完成118場比賽，按比例來推算，目前20轟59盜的迪拉克魯茲在完成162場例行賽後，會有27~28轟（27.5）、81次盜壘成功。雖然近期盜壘頻率降低，導致先前評估挑戰單季百盜的機會越來越渺茫，但隨著大谷火力下滑，這位大聯盟二年級生能夠搶拚國聯年度MVP的機會也越來越大。
隨著進階數據越來越受重視，負責投票的美國棒球作家協會（BBWAA）成員早已將WAR視為年度MVP的重要參考，在大谷的攻擊面優勢削弱之後，迪拉克魯茲、響尾蛇的馬提（Ketel Marte），甚至是紐約大都會的林多（Francisco Lindor）等，贏得這項年度最大獎的機會一一浮現。
要知道，大谷翔平是指定打擊，在計算WAR時，是少了守備方面的係數的。
通常擔任前2棒的迪拉克魯茲，打擊三圍是0.264/0.349/0.490，OPS值0.839，看起來不像是年度MVP的數據，但他的20轟、50打點和77得分都在高檔，盜壘成功比所有其他大聯盟選手多了至少26次，光是盜壘方面的數據，就追加太多分數。
整體來說，2024年球季，國聯在攻擊面確實不如美聯，洋基隊賈吉、索托，金鶯隊安德森（Gunnar Henderson），以及皇家隊小魏特（Bobby Witt Jr.）的WAR值都超過所有國聯打者，如果大谷再不加把勁，說不定國聯年度MVP會給22歲的快腿給拿走了。