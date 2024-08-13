感謝奧運英雄回台！總統賴清德給小驚喜 機上特別錄製祝賀影片
2024巴黎奧運中華隊最後一批好手今（13）日正式抵台，再從法國回到台灣的班機上，總統賴清德特別錄製恭賀「驚喜」影片，讓這些好手相當感動，賴清德也命令F16戰鬥機升空伴飛保護台灣好手，並且也用「水舞」歡迎班機回國。這批回國的好手包括拳擊大團，吳詩儀、林郁婷、陳念琴、黃筱雯、甘家葳、賴主恩等人，還有彭名揚、楊俊瀚、桌球好手鄭怡靜等人。其中林郁婷在這次拳擊女子57公斤賽事奪金，吳詩儀、陳念琴都有銅牌進帳，最為豐收。
記者吳政紘/桃園報導
台灣英雄回國 F16班機伴飛
這次2024巴黎奧運落幕，中華代表團選手摘下2金、5銅佳績。總統賴清德指示比照東京奧運，派出三架F-16V戰機升空伴飛，迎接班機返國，並施放熱焰彈，歡迎台灣英雄榮耀歸來。
今天巴黎奧運中華代表團由團長林鴻道(主席)帶領，剛下機就受到大批媒體包圍，現場林郁婷、陳念琴等家屬跟粉絲最多，其中新北市長侯友宜也特地來到現場接機，引起大批民眾圍觀。
賴清德也指示F16戰鬥機伴飛，他在機上放送廣播跟影片，祝賀這些台灣英雄，他表示：「我要邀請大家用熱烈掌聲歡迎這些在巴黎挑戰自我，展現奮戰到底的選手，感謝教練與後勤人員，讓世界看見台灣，展現團結的精神，全國人民以你們為榮。」
賴清德總統預計在16日舉行「台灣英雄大遊行」，這也是疫情後，首度奧運的盛會，跟人民直接面對面。