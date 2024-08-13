柯文哲2028提前出局了！藍議員「推測1817萬真相」：可能被他A走
民眾主席柯文哲爆出在競選總統時，政治獻金申報的爭議，民眾黨日前召開記者會稱是會計師漏報、虛報、「擅自將漏報金額約新台幣1817萬餘元自行調節至時樂、尼奧與木可等公司，且未告知競選團隊」，但會計師端木正卻出面打臉，表示都是均依法令規定處理，雙方各說各話。對此，國民黨市議員詹江村則在臉書發文推斷內幕，直言柯文哲已經在2028年總統大選提前出局。
記者張嘉哲/綜合報導
詹江村指出：「柯文哲政治獻金的帳戶風波，今天終於親自承認，不是916萬，而是有1817萬的支出，會計師在沒有知會競總任何人的情況下，自己用不實單據申報，這個論述用膝蓋想，也很難認為是事實，在沒有跟其他廠商達成共識的前提下，去用人家的名字申報支出，想也知道一定會穿幫，那一個會計師會這麼傻？」
「再者，有可能會計師最後簽核的結果，柯文哲的執行總幹事、副總幹事、財務主管都沒有再看一遍嗎？1817萬不是1817元，怎麼可能完全沒有人發現？」詹江村斷言：「因此最有可能的真相是，柯文哲幕僚團隊裡面的不知道誰，A了這1817萬，然後再用假單據跟財務請款，甚至可能還提供匯款的假帳號，來賺柯文哲的選舉錢。」
詹江村提到：「柯文哲現在是啞巴吃黃蓮，有苦說不出，他明明知道自己的團隊有人在搞鬼，但是抓不出來，或者說不敢抓出來，從帳戶案可以得知，柯文哲基本上是一個會被部屬綁架、架空的黨主席，他的部屬在做什麼，他不見得知道，但要承受政治後座力，柯文哲不是壞，而是嫩，但就算是嫩，要挑起政黨輪替、在野共主的責任，也實在是並不足夠。」
詹江村也說：「如果柯文哲年輕十歲，那台灣人民可以等他，而就現在的情況而言，2028已經注定跟柯文哲無緣，國民黨與其幸災樂禍，不如好好思考，當柯文哲被邊緣化之後，難道2028一對一，就能贏賴清德了嗎，如果贏不了，那應該怎麼改善？在野永遠是脣亡齒寒，如何讓民眾黨的支持者，能夠移情到國民黨身上，這才是國民黨現在該做的事。」